В Кургане будут судить мужчину, вынуждавшего детей из десятков регионов снимать порноролики

Обвиняемый приставал в интернете к детям, которым еще не исполнилось 14 лет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кургане закончили расследовать уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, который развращал малолетних детей в интернете. Пострадали несовершеннолетние жители 45 российских регионов.

По версии следствия, мужчина создавал фейковые страницы в соцсети и писал сообщения пользователям-детям.

— Он направлял им материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото- и видеоизображения, а также вел переписку развратного характера, — рассказали в СУ Следственного комитета по Курганской области.

Интимную переписку с детьми мужчина вел с 2018 по 2020 год. Затем в полицию с жалобой обратились жители Кургана — родители одного из пострадавших школьников. Злоумышленника разыскали и задержали в Москве. Сейчас он находится в курганском СИЗО.

Теперь результаты расследования 35 преступных эпизодов передали в суд, еще несколько преступлений продолжают разбирать следователи по особо важным делам. Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера с в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, а также в распространении порнографических изображений несовершеннолетних среди лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Если суд подтвердит, что преступления совершил именно обвиняемый, тот может отправиться за решетку более чем на 20 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ruu