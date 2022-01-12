Без тараканов и гвоздей: ученики новой школы «Академа» в Челябинске поделились впечатлениями от первого дня учебы

"Комсомолка" заглянула во все кабинеты новой школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стройка в микрорайоне «Академ Riverside» в Челябинске велась с 2018 года. Здание сдали раньше срока, в августе 2021 года в Образовательный центр №7 начали набирать детей. Однако получение лицензии затянулось, и занятия начались только в 2022 году. Школа получилась небольшая, если сравнивать с «Ньютоном» или Чурилово — всего 22 тысячи квадратных метра, рассчитана на 1100 мест. Это 7 групп с 1 по 11 класс. Учатся только в первую смену. Но выпускников среди года набирать не стали. В первый день занятий журналист и фотокорреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» заглянули на уроки.

НЕ КАК У ВСЕХ

Новым оборудованием, лупами, компьютерами и конструкторами сейчас никого не удивишь. Однако Образовательный центр №7 постарался. Здание построено с учетом того, что здесь учатся дети с ограничениями по здоровью. Например, в школе два лифта. Здание изначально разделено на две части: для начальных и старших классов отдельные входы и кабинеты. Но самым сложным было, по словам директора Ольги Лежниной, собрать коллектив.

— У нас 50% опытных педагогов и 33% учителей моложе 30 лет. Многие пришли сами на собеседование. На сегодня у нас есть педагоги всех предметных областей. А это было непросто, так как в городе дефицит учителей по физике и информатике. Нам повезло, что они есть.

Помимо стандартного набора кабинетов: лабораторий по математике и информатике, естествознанию, есть зал для хореографии, тренажерка, музыкальный кабинет с барабанной установкой, телестудия.

Первые занятия посетил губернатор Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сейчас для детей проходят мастер-классы, чтобы они могли определиться, что им больше по душе, — рассказывает замдиректора по воспитательной работе Виталий Пипченко. — У нас будет 7 программ дополнительного образования. Учитель музыки набирает академический хор и эстрадный вокал, есть камеры, микрофоны, свет для школьного телевидения и радио, учитель физкультуры будет вести секции по мини-футболу и волейболу.

У команд уже есть своя форма. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будет возможность заниматься и профессиональным спортом, не выходя из здания. Группы набирают школы тхэквондо «Коре» и футбола «Авангард». Договор на профориентацию заключен с ЧелГУ, который находится практически в соседнем здании.

Предусмотрели развлечения и на переменах. В холле поставили питьевые фонтаны, чтобы их включить или выключить нужно нажать на ножной рычаг. Прямо в коридорах разместили столы для тенниса.

В коридорах стоят питьевые фонтаны. Фото: Ольга ЩАПИНА

ПЕРЕШЛИ КОМПАНИЯМИ

Одиноко скучающих детей, которые бы искали, с кем подружиться, в коридорах не видно. Большинство перевелись вместе с друзьям или даже целыми компаниями.

— Мы перевелись из ОЦ№1, нас шесть человек из класса. Сегодня был английский, биология, русский и литература, — делятся впечатлениями, перебивая друг друга, ученицы 6 класса. — На биологии нам дали рассмотреть семена, до этого мы учились только по учебнику. А на английском вообще играли! Еще и учителя молодые, сегодня было очень интересно, даже мальчики не баловались и не срывали уроки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученицы 5 класса Даша и Лиза так же учились вместе в 150 школе. Подружки решили не расставаться.

— Здесь будет информатика, в той школе ее не было, — делятся девочки. — Полгода не занимались, думаю, будет сложно. Живу здесь рядом, но решили перейти вместе. Также встретились с ребятами из параллельного класса, продолжаем общаться и с ними.

ТАРЕЛКИ С ПОДОГРЕВОМ

Центр притяжения любой школы — это столовая. В «Академе» одновременно могут есть 550 человек. Но главная фишка — диспенсер для подогрева тарелок, как в лучших ресторанах. Из-за того, что еду накладывают в теплые тарелки, она медленнее остывает. Для приготовления диетических блюд на кухне есть пароварки. Но дети оценили не эти нововведения, а приятный запах и вкусный плов, который подавали на обед. Это оказалось в новинку для многих.

В этом устройстве тарелки всегда остаются теплыми. Фото: Ольга ЩАПИНА

— В столовой кормят вкусно, — рассказывают дети. — К плову дали соленый огурец. В другой школе было не очень, в чае попадались тараканы и мошки.

— Очень вкусная еда и стулья прикольные, — делятся эмоциями школьники. — Впервые все съела и выпила чай, даже показалось, что в нем был сахар. А еще очень красивые кружки, как из сервиза, правда, сегодня, скажу по секрету, уже одну разбили.

— А в плове была вкусная морковка, — вспоминают детали обеда дети. — В другой школе подавали слепленные макароны как кашу. Однажды я мешала пюре и там попался ржавый гвоздь. Еда была холодная и невкусная, даже делали пиццу из отходов. А чай был холодный.

После обеда сегодня остались одни пустые тарелки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выглядит аппетитно! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Ложку дегтя добавили родители, которые решили поделиться своими впечатлениями и в первый же день пожаловались в группе района «Академ Риверсайд» на сбор денег на туалетную бумагу и мыло.

— Учимся там, что-то пока очень много претензий к организации процесса, — пишет в чате одна из мам. — Да еще и в классах ни мусорки, ни тряпок, ни веника, ни мыла. Предложили все купить родителям. Зато тренажеры за несколько миллионов купили.

Однако ни один из родителей, с которыми мы общались в холле, сбор денег не подтвердил.

— У меня трое детей, старший пошел во второй класс, — рассказывает мама. — Живем в «Академе», сразу написала заявление на перевод, как только открыли набор. Пока все нравится. Никаких денег мы не сдавали. Правда, добираться очень неудобно от Наркома Малышева, одни строительные заборы, а весной будет грязь.

Жалобы на сбор денег прокомментировала директор школы Ольга Лежнина:

— Это не правда, чистой воды фантазия. Мы собирали педагогический состав, были родительские собрания, никаких поборов не было. Тем более по туалетной бумаге, ее мы закупили более чем достаточно.

Губернатор Алексей Текслер и директор ОЦ№1 Ольга Лежнина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За такими машинками девочки будут шить быстрее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Классики за ударной установкой напоминают, что нужно знать и азы музыки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После уроков можно и на гимнастику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Качалка" теперь всегда под боком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Душевые кабины и туалеты. Фото: Ольга ЩАПИНА

Кабинет лего-конструирования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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