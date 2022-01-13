«Господь все видит»: в Челябинской области будут пускать к купелям только по QR-кодам

Видимо, так будут выглядеть в Магнитогорске те, кто решит пройти без QR-кодов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Попасть на праздник Крещения в Магнитогорске Челябинской области получится только привитым или переболевшим коронавирусом. В раздевалку, которая ведет к трем официально разрешенным купелям, будут пускать по QR-кодам. Эту информацию «Комсомольской правде-Челябинск» подтвердили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

— Так как это спортивное мероприятие и все будут находиться в помещении, нужны QR-коды. Их будут проверять на входе в раздевалку, — пояснили нововведение в мэрии.

Такой запрет возмутил жителей:

— А еще говорят, у бога все равны, где-то тут нам недоговаривают.

— Господь все видит...

— Мы на улице переоденемся!

Вот только обойти эту систему не получится. Хоть купелей и три, они все находятся по одному адресу, а потому раздевалка общая (хоть и поделенная на женскую и мужскую). И вся эта территория будет огорожена забором, так что проникнуть — даже ради того, чтобы смыть грехи — непривитым православным в этом году не получится.

Что касается Челябинска, то в пресс-службе администрации сообщили: вводить подобное правило не собираются.

— У нас нет ограничений по QR-кодам, мероприятие же на улице, — ответила Ксения Дурманова.

Если вы собираетесь окунуться в иордань на Крещение, то выбирайте официальную купель, возле которой будут дежурить спасатели.

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