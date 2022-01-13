Экс-чиновница преобразилась в проекте «Красота в тебе»

Фото: проект "Красота в тебе"

В Челябинске феерично прошел финал 2 сезона уникального международного социального проекта преображения “Красота в тебе”. В течение трех месяцев профессионалы работали над новым образом челябинки Ирины Никулиной. Во вторник, 11 января, в торжественной обстановке героиня предстала перед публикой и СМИ.

Фото: проект "Красота в тебе"

Главная миссия “Красоты в тебе” - создать новую точку роста и вдохновения, творчества и красоты на территории Челябинской области. Проект рассчитан на 4 сезона по 3 месяца каждый. Первый сезон стартовал в августе, а второй - в ноябре 2021 года. Экспертная комиссия отбирает по четким критериям героиню, над образом которой работает более 10 профессионалов в различных областях: косметология, пластическая хирургия, стоматология, психология, личный бренд в инстаграм, визажист, парикмахер, дизайн интерьера и др.

Фото: проект "Красота в тебе"

Как рассказала идейный вдохновитель проекта, вице-председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ, главный врач медико-косметологического центра “Арт-Медика” Ирина Кузнецова, в проекте может принять участие любая женщина, проживающая на территории региона абсолютно на безвозмездной основе.

Фото: проект "Красота в тебе"

“Героиня, прежде всего, должна понимать, что эксперты не достают волшебную палочку, а творят красоту на протяжении 3 месяцев. Участница второго сезона на первом этапе прошла очень сложную комплексную операцию по преображению поверхности тела (круговая липосакция, устранение диастаза). Также ей была выполнена абдоминопластика с переносом пупка. До операции объем талии составлял 93 см, а спустя месяц - 77см! Результат потрясающий! На финише Ирина получила новую версию себя. Челябинская сказка про Золушку состоялась благодаря поддержке замечательных экспертов и партнеров. Всем вместе нам удалось в столь не простой период пандемии подарить людям веру в красивое и доброе”, - прокомментировала Ирина Кузнецова.

Фото: проект "Красота в тебе"

В свою очередь, челябинка Ирина Никулина, которая работает мастером по депиляции, является участником и призером Чемпионатов по депиляции, соорганизатором отраслевых конференций, проводит обучение специалистов, а в прошлом - чиновник с 13-летним стажем, восхищена результатом своего преображения.

“Сфера моей деятельности подразумевает красивое ухоженное тело, которым похвастаться я не могла. Были моменты, которые я хотела бы подкорректировать. Благодаря проекту “Красота в тебе” мне удалось осуществить свою мечту. Теперь я могу не стесняться своего тела и вдохновлять девушек на красоту!”, - отметила она.

Добавим, что в настоящий момент открыт прием заявок для участия в 4 сезоне проекта “Красота в тебе”. 14 января пройдет офф-лайн кастинг для участия в 3 сезоне. Не упустите свой шанс, подписывайтесь на аккаунт проекта.

Профессионалы в эстетической медицине

Итальянский пластический хирург Dr.Gaja @dr.ivangaja

Эксперт по красоте МКЦ «Арт-Медика» @artmedica_74

Ирина Кузнецова @dr.kuznetsova

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- Профессионалы в индустрии красоты

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