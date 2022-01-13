В Челябинской области многодетный отец выиграл в суде спор с банком из-за долга умершей жены в 200 тысяч рублей

Четыре года назад Березина и его детей пытались выселить из квартиры из-за долгов жены, но в ситуацию вмешались юрист Вячеслав Курилин (слева) и занимавшая на тот момент должность детского омбудсмена Маргарита Павлова. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

В Челябинской области суд рассмотрел дело в отношении отца троих детей Алексея Березина из Красноармейского района. Банк «Русский стандарт» требовал от мужчины и его семьи сумму в 200 тысяч рублей, взятую в долг по займу его женой, которая позже умерла. Адвокат Вячеслав Курилин, представляющий интересы ответчика, в соцсетях рассказал, на чью сторону встал суд.

— Нам удалось отстоять интересы детей семьи Березиных. Суд отказал во взыскании долга умершей матери в размере 200 000 рублей с детей, — отметил адвокат.

Вячеслав Курилин не исключает, что банк может предпринять новые попытки по взысканию долга. По его словам, ситуация находится на контроле и семье Березиных будет оказываться помощь в дальнейшем.

Жена Алексея Березина умерла семь лет назад. После себя она оставила несколько кредитов, взятых у нескольких банков. Из-за этого мужчине и его детям в 2018 году грозило выселение из квартиры. В ситуацию вмешались юрист Вячеслав Курилин и занимавшая на тот момент должность детского омбудсмена Маргарита Павлова. В итоге огромную часть долга удалось простить, и семье надо было выплатить лишь 7,5 тысяч рублей. Вместе с этим удалось договориться и с другими банками.

Перед «Русским стандартом» была задолженность в 15 тысяч рублей. Банк молчал долгое время и летом прошлого года потребовал взыскать с наследников его жены уже гораздо большую сумму. Теперь этот вопрос решился.

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