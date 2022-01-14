В Челябинске собака каталась в маршрутках, чтобы вернуться домой

Хаски запрыгивала в приезжающие микроавтобусы и усаживалась на кресло Фото: соцсети

В Челябинске потерявшаяся собака пыталась на маршрутке вернуться к своим хозяевам. Красавицу-хаски на автовокзале заметили жители Копейска. Она запрыгнула в маршрутку и невозмутимо уселась на свободное место. Водитель не сильно обрадовался пассажиру без денег и прогнал ее. Собака не отчаялась и дождалась следующей маршрутки. Чтобы добраться до нужно остановки, пришлось сменить около пяти микроавтобусов.

Фото лохматой пассажирки выложили в сообществе «Подслушано в Копейске». Снимок быстро разлетелся по другим группам и уже стал чуть ли не мемом. Оказалось, что собаку зовут Лиса — хозяин по итогу нашелся и питомец вернулся домой, но ее приключения до и после автовоказала напоминают сюжет голливудского фильма с элементами бразильской драмы.

ЖИЗНЬ НА ДВЕ СЕМЬИ

После неудачных попыток доехать до Челябинска на маршрутке Лиса пошла бродить по Копейску в поисках новых друзей и еды. В какой-то момент хаски увязалась за девушкой и не прогадала: копейчанка увидела бездомную собачку, не смогла оставить ее на морозе и привела к себе в дом.

Своенравная Лиса отказалась от еды и улеглась спать. По внешнему виду было понятно, что собака явно чья-то, поэтому девушка кинула клич в соцсетях:

— Нашлась собака, взяли к себе на пару ночей, оставить не можем. Хаски или помесь с чем-то еще. Рыжеватый окрас, худая, от шести месяцев до года, без ошейника.

Лису приютили в Копейске Фото: соцсети

Супруг девушки Валентин рассказал нам, что хозяина удалось найти буквально через пару часов, причем не одного, а целых двух:

— Сначала написал некий Виктор и сказал, что собака сама открыла дверь и ушла за дней десять до нового года. Мы с ним договорились, что встретимся и отдадим собаку, если она его узнает. Просто нам эта версия показалась подозрительной: собака сама открыла дверь... Что? Понимаю, если межкомнатную откроет, надавив на ручку, но как она замок-то взломает?! Собачка-путешественница, которая ездит на маршрутках и открывает двери — это просто гений, а не собака.

Но через 20 минут позвонил некто Владислав и рассказал, что собаку он потеряли несколько дней назад, и что она сама открыла дверной замок. Тут Валентин немножко напрягся. Пригласил Владислава и увидел, что собака очевидно его узнала, поэтому без проблем отдал питомца. А впридачу и телефонный номер Виктора, чтобы мужчины сами разобрались, чья Лиса сбежала.

НОВЫЙ ГОД С ОДНИМИ, РОЖДЕСТВО — С ДРУГИМИ

Как оказалось, собака обрела вторую семью прямо под занавес 2021 года. 22 декабря Лиса убежала от Виктора и пошла бродить по Челябинску. Наверное, хотела заценить новых китов на набережной. Но пошла не в ту сторону и добралась из Ленинского района до Копейска. Своими лапками или на маршрутке — это навсегда останется загадкой. Учитывая ее суперспособности, могла и на велосипеде. И уже в Копейске 31 декабря ее заметила семья Владислава. Собачку приютили, думали, что навсегда, потому что не догадывались, что пригрели у себя взломщика замков.

Так и получилось, что прямо перед Рождеством, 6 января, она убежала снова. Хорошо, что дома не было сейфов с деньгами, а то кто знает, на что еще способна эта хаски. Сбежав, она добрела до копейской автостанции, где и стала героиней соцсетей.

Владислав созвонился с Виктором и повез хаски в дом его семьи. Увидев теплую встречу блудной Лисы с трехлетним Андрюшей, мужчина растрогался и даже не стал предендовать на питомца.

А это Лиса вернулась домой Фото: Виктор Калинин

Виктор рассказал, что собака прожила у них буквально неделю перед тем, как сбежать — Лису принесла сестра из питомника. Но после возвращения никаких планов побега не строит — наверное, нагулялась или пока что решает, какой район Челябинска посмотреть в этот раз.

— Сейчас она вообще никуда не рвется, ну так, только когда просится гулять. А так даже к двери не подходит, — уточнил Виктор.

«ОТДАМ ДО ВЕЧЕРА ИЛИ ВЫБРОШУ»

Но и это еще не все хозяева, которые, как мы выясняли, были у четырехлапой путешественницы. В сентябре прошлого года челябинка Любава гуляла в Тракторозаводском районе с дочерью и своей собакой. Тогда-то хаски и подошла к ним познакомиться. Женщина заметила, что собака на улице недавно, но все равно неухоженная, и решила забрать к себе. Любава живет в частном доме, у нее даже есть вольер, где живут несколько хаски, поэтому пополнение не должно было принести особых проблем.

— Мы посмотрели в Интернете, ищут ее или нет. Оказалось, что она в Чурилово жила, у нее была хозяйка. Нашли объявление на «Авито», где женщина написала «отдам до вечера или выброшу». Потом была информация, что в Чурилово ее кто-то забирал к себе, но тоже выпустил, — рассказала Любава.

Лиса проделала путь от Чурилово до улицы Мамина, дошла до садов в стороне ТЭЦ-3. За такую долгую дорогу собака успела забеременеть, поэтому Любава готовилась еще и к принятию родов. Женщина привела Лису в порядок, отмыла, откормила и оставила у себя, но она все время хотела слинять. Пыталась где-то что-то подкопать и даже перепрыгивала двухметровый вольер. Пришлось усовершенствовать преграду, чтобы хоть как-то удержать, но собака все равно прыгала, висла на двери и выла.

— У нее характер совсем непростой, — вспоминает Любава. — С другими собаками постоянно дралась. Когда подходил срок родов, забрали домой, она и тут погрызла кое-что. Потом родила щенков, откормила, и мы решили ее пристроить.

Хаски осенью дома у Любавы, еще только задумывается о новогодних путешествиях Фото: Любава Коростелева

На объявление откликнулось два человека. Сначала договорились с мужчиной, но потом позвонила женщина и слезно просила отдать хаски им. Говорила, что семья очень хочет, прям влюбились. Любава поверила в добрые намерения, обрадовалась, что собаку так сильно хотят, и отдала в тот же день. Но спустя пару дней написал первый мужчина и сказал, что та женщина с ним связалась и попыталась отдать собаку ему. Видимо, так быстро наигрались.

Хаски считаются одними из самых умных собак, очень привязанных к человеку. Но с Лисой оказалось все не просто.

— Сложный характер собаки никак не связан с породой. Все дело в специфическом воспитании самых первых хозяев — от собаки ничего не требовали, вот она и выросла такой, какой выросла. Она понимает основные команды: сидеть, лежать, дать лапу. Это мелочи, но собакой все же маленько занимались, — объясняет Любава.

Но нынешним хозяевам во время прогулки собаку определенно не стоит отпускать с поводка. А лучше и вовсе забарикадировать дверь и поснимать ручки с окон, а то мало ли. Любава переживает, что из-за своего характера хаски так и не сможет обрести любящий дом — ее постоянно выкидывают или она сбегает сама. Для Лисы нужен реально надежный хозяин, иначе когда-нибудь она ненужная погибнет на улице.

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