В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием трех машин в Челябинске

LADA Largus после столкновения с BMW влетел в тросовые ограждения, которые не позволили автомобилю вылететь на встречу. Фото: ГИБДД Челябинска

Стали известны подробности ДТП, которое произошло возле остановки на Северо-Западе Челябинска. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, около 15:30 часов напротив дома № 50 по Университетской набережной столкнулись три автомобиля – BMW, Lada Largus и Toyota Corolla.

По предварительным данным, 32-летняя водитель BMW при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с автомобилем LADA Largus, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Затем после полученного удара отечественный минивэн влетел в троссовые ограждения, задев при этом ехавшую Toyota Corolla под управлением 49-летнего мужчины.

— Благодаря тросовому ограждению автомобиль Lada Largus не выехал на полосу встречного движения, что позволило избежать более тяжелых последствий дорожно-транспортного происшествия, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

По данным Госавтоиспекции, у водителя автомобиля BMW отсутствуют права на вождение. Также на месте аварии была оказана медицинская помощь 24-летней девушке, сидевшей в Lada Largus.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

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