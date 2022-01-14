В Челябинске на остановке столкнулись три автомобиля

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске возле остановки общественного транспорта столкнулись три автомобиля. ДТП произошло вечером в пятницу, 14 декабря на Университетской набережной. Об этом рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

В аварию попали две легковушки и джип. Судя по всему, после столкновения их отбросило в разные стороны. Также на дороге разбросаны детали от автомобилей.

На участке, где произошла авария, пробок нет. Однако проезд затруднен. Фото: Яндекс.пробки

В ГИБДД Челябинска информацию о ДТП подтвердили. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего.

В минувший понедельник красный Ford Fiesta влетел в киоск, расположенный на остановке «Поселок Бабушкина». По пути он сбил четырех женщин, одна из которых погибла на месте. Остальных пострадавших доставили с травмами в больницу.

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