В Челябинске из использованных бутылок делают тарелки. И это покупают по всей стране

Такие тарелочки стоят 270 рублей. Фото: магазин ноль отходов Reka

Тарелки, вазы и даже плафоны из винных бутылок в Челябинске раньше никто не делал. По крайней мере, в оптовых масштабах. А владелица магазина экотоваров Екатерина Рахимова не могла смотреть, как тонны пустых бутылок идут на свалку, и нашла им новое применение. Откуда девушка берет использованную тару, какие товары покупают охотнее всего и из каких бутылок сделать ничего не получится? Обо всем этом Екатерина рассказала журналисту «Комсомолки».

«Проще делать самим, чем везти из других городов»

В магазине Екатерины продаются только экотовары: мочалки из джута, многоразовые хлопковые диски, бамбуковые зубные щетки... О том, чтобы в ассортименте появилась и посуда из бутылок, девушка думала еще четыре года назад. Но запустить производство тогда не удалось.

— Стаканы из винных бутылок впервые увидела у ребят из Питера и подумала, что было бы классно найти такое в Челябинске. Потому что везти товар из другого города не экологично — это большой транспортный след, уж проще делать самим. Я отыскала людей, которые занимались стеклом, но как-то не вдохновилась идеей, и продавать не стала.

В левом углу стоят баночки для хранения: это как стаканы, только с крышкой. Фото: магазин ноль отходов Reka

Все изменилось, когда Екатерина осознала: переработка бутылок того не стоит. Хоть стекло можно плавить бесконечное количество раз, это очень невыгодно. Плюс, само вторсырье тяжелое, шумное и объемное — его невозможно утрамбовать. Поэтому многие выбрасывают бутылки и банки на свалки. А там стеклянная тара перекрывает доступ кислорода к органике, из-за чего та не разлагается и выделяет метан, тем самым нагревая планету.

— Бутылки и банки легко использовать повторно: помыл, простерилизовал при 90-100 градусах и готово. Но, к сожалению, сейчас проще купить новые, чем помыть старые и снова предложить производителям. Это и побудило меня придать ценность стеклу, — поясняет Екатерина Рахимова.

Весь 2020-й год девушка искала мастеров, но собрать команду получилось только через год. Над первой партией тарелок и стаканов работали резчики, мастер по запеканию стекла и… производитель свеч.

Не из каждой бутылки получится тарелка

Сейчас ассортимент расширился, и энтузиасты делают еще и подсвечники, вазы, банки для хранения, плафоны и стаканы с заливными свечами. Всего 7 наименований. Цена — от 270 до 1 250 рублей за штуку.

Обычно из одной бутылки получается один вид посуды. Но иногда можно сделать и два. Например, подсвечник из горлышка и вазу из нижней части. Или заливную свечу и плафон. Проблема в том, что не все бутылки для этого подходят.

— Для заливки свечей нужно только плоское дно, иначе фитилек до конца не прогорает, и остается неиспользованный воск. Все остальные бутылки не с плоским дном хорошо подходят под тарелки. Но они тоже должны быть определенной формы, чтобы при запекании оставалась площадь, куда что-нибудь вместится. На треугольную, например, почти ничего не влезет, — рассказывает девушка.

Кажется, будто бутылку разрезали пополам, но на самом деле ее сплющили и запекли. Фото: магазин ноль отходов Reka

Все, что остается при производстве, уносят на переработку. Это стеклянные крошки после обрези и треснувшие бутылки: последних обычно бывает 8 на сто штук.

— Иногда попадаются алюминиевые и винные пробки. Первые тоже несем в переработку, а вторые — органические — отдаем нашей знакомой девушке-дефектологу. Она стерилизует пробки и с их помощью учит детей исправлять речь.

Тарелки разъедутся по всей стране

Выставлять на прилавки новую продукцию начали в канун Нового года. И в течение месяца почти все разобрали.

— В декабре у нас был бешеный спрос на свечи, потому что это топовый подарок в новогодние праздники. Еще было несколько оптовых наборов по 6-8 стаканов. И тарелки брали очень хорошо, — вспоминает Екатерина Рахимова.

А это, по мнению организатора проекта, самый многофункциональный предмет - свечи в стеклянном стакане. Фото: магазин ноль отходов Reka

Свечи самые популярные непроста. Владелица магазина экотоваров считает их самым многофункциональным продуктом. Он не только дает свет и атмосферу: подтаявший соевый воск наносят на кожу в качестве увлажняющего крема. После того, как свеча кончится, в эту же баночку можно залить новую. Или просто использовать стакан под хранение зубных щеток, карандашей или наливать в него напитки.

Из стаканов можно не только пить напитки, но и хранить в них щетки или карандаши. Фото: магазин ноль отходов Reka

Но несмотря на то, что свечи — самый ходовой товар, сначала продавать по всей стране решили запеченные тарелки. В середине января первую партию отправили на “Вайлдберриз” — в повторно использованной упаковке.

— Это для нас принципиально важно, — подчеркивает организатор проекта. — Наши клиенты и подписчики приносят пупырку и картонные коробки, в которые мы и оборачиваем тарелки. Иногда используем коробки из-под вина — они идеально рассчитаны по высоте и ширине.

263 бутылки, которым выпал второй шанс

Использованную емкость Екатерина вместе с командой забирает из трех челябинских баров. В заведения они заглядывают раз в неделю и вывозят оттуда по 250 бутылок, которые те раньше просто выбрасывали.

— Четверть из этого нам не подходит. Нам нужно сделать типовую линейку продукции, иначе при производстве и реализации будет сложнее. Но никто из сотрудников баров не согласился сортировать бутылки у себя, поэтому мы делаем это сами, — говорит Екатерина.

Горлышки идут в качестве подсвечников, а бутылки без дна - как плафоны. Фото: магазин ноль отходов Reka

Жители тоже могут принести пустые бутылки. Главные требования: они должны быть из-под вина и не прозрачного цвета. Потому что шампанское и крепкие напитки наливают в толстое стекло необычной формы, которое чаще бьется при обрезке.

— Я еще не объявляла, но планирую сделать прием бутылок на платной основе, чтобы у людей была дополнительная мотивация очищать их от этикеток (сейчас это делаем мы). Будет так: сдал бутылки — выбрал товар на эти деньги, — поделилась с нами Екатерина.

На сегодня счетчик спасенных бутылок перевалил за 260. Столько стеклянных тар обрело вторую жизнь благодаря проекту Екатерины. А все, что не подошло, отправилось на переработку и стало стекловатой или декоративной плиткой.

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