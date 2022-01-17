В Челябинске выявлен первый случай «омикрона»

У жителей Челябинской области осталось совсем немного времени, чтобы принять меры для защиты от нового штамма коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. ОБ этом КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, результат взятых у одной из жительниц региона анализов подтвердили специалисты из Тюмени.

Первой известной пациенткой с «омикроном» в Челябинской области стала беременная женщина, которая не делала прививку против коронавируса, хотя в Челябинской области беременных вакцинируют, для их безопасности эта процедура очень важная.

— То, что «омикрон» есть у нас — это случившийся факт. Теперь многое будет зависеть от нас: насколько мы привиты и соблюдаем меры безопасности, поскольку этот вирус очень контагиозен, очень заразен. Один человек может заразить до 40 человек, например, чихнув. Беспокойство вызывают трудовые коллективы. Потому и всплески большие. Думаю, у нас есть время неделя-другая до большого подъема, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) Ирина Гехт.

Ирина Гехт отмечает, что южноуральцы еще могут успеть привиться и защититься таким образом от опасных последствий омикрон-штамма:

— Время еще есть, — но его очень мало, — сказала она, уточнив, что борющиеся с вирусом антитела у одних вакцинированных вырабатываются на третий день после прививки, а у других — через две недели после, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Вакцинация и ревакцинироваться предотвратит выходы на пики заболеваемости, которые будут выше, чем во время четвертой волны.

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