Как после погрома: челябинцы смели товары с полок супермаркета, объявившего о скидках 50%

Распродажа шла всего два дня Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске закрылся один из магазинов крупной торговой сети. По этому случаю остатки товаров распродавались за полцены. Журналист КП-Челябинск не удержалась и тоже сходила на распродажу.

— Соседка похвасталась в Instagram пятничным фото полной тележки вина. «Это у нас тут «Перекресток» закрывается. 50% на все сегодня и завтра. Мы пополнили бар!», — рассказала она в ответ на удивленный смайлик. Но потом пояснила: «Но это не все мое. Там еще сестры и мамы».

Этот «Перекресток» продержался около трех лет. Правда, меня там больше интересовал банкомат — у нас их два на всю округу, а этот еще и наличку принимал. Продукты в этом магазине были дороже, хлеб всегда черствый, а готовая еда почему-то не внушала доверия. Судя по количеству покупателей, так думала не я одна. Но вот напоследок решили устроить аттракцион неслыханной щедрости.

— Лучше идти утром. Днем ничего не будет уже, думаю, — советовала соседка. — При нас товары со склада выносили, но не успевали. Возможно, ночью еще выставят.

Но мы в итоге пришли уже к обеду. Толпы людей наполняли тележки будто завтра Новый год или очередной локдаун. На кассах, одна из которых конечно же не работала, — очереди.

— Не проходит, не могу пробить, — устало говорит кассир, разворачивая десяток бутылок.

Растерянная покупательница складывает все обратно в телегу и не знает, что делать: халява сорвалась, надо срочно искать что-то другое.

Товары на полках смешались: вместе с леденцами лежали дыни, зубные щетки, специи и все, что в последний момент почему-то не подошло. Что сколько стоит уже не понятно, поэтому отдельные очереди были к аппаратам, показывающим стоимость, и консультантам со сканнерами.

— Ну-ка не ругайтесь! — успокаивает сотрудница магазина двоих покупателей с охапкой печенья и круп.

На полках с «молочкой» и хлебом — шаром покати. Возможно, новый товар туда уже не завозили. В отделе для животных одиноко стоит пара пакетов дорогого наполнителя. Дешевые «Вискасы» ушли влет.

Обидно только за полку с журналами — к ним никто не подходил. То ли потому, что стоит она у самого входа, то ли народ совсем потерял интерес к глянцу и журналам про авто. Даже обидно стало.

— Тебе бритва не нужна? А гель после бриться? А шампунь? — расспрашивает покупательница у своего мужчину. А тому, судя по выражению лица, нужно только одно — скорее оказаться дома.

— Иди корзину поищи, складывать некуда!

— Нет свободных корзин!

Хорошо, что у меня с собой авоська-шопер. И пакет не нужен и вместо корзины можно туда складывать.

Эпицентр распродажи — отел с алкоголем. Дешевое пиво за полцены уже разобрали. А вот импортное, где информация на русским языке наклеена поверх банки, почему-то оказалось не в почете. Взяли разных по одной — на пробу.

В винах я разбираюсь еще хуже. Пошла искать по тому же принципу. Часть бутылок с вином поставили на островок в центре зала. К ним приставили отдельного сотрудника с гаджетом, показывающим цены. Взяла наобум какую-то «Тоскану».

— 800 рублей.

Возможно, это был хороший алкоголь, но не за 800 же! Так ценники спасли печень мою и еще нескольких человек рядом со мной. Люди разочарованно ставили полусухое и полусладкое обратно. Тут мне стало жарко даже в расстегнутом пуховике и началась дилемма: пойти на кассу или поискать что-то еще — распродажа ведь.

Вспоминаю, что мне надо: средство для чистки сантехники — вроде заканчивается и мицеллярная вода тоже. Косметические маски по 50 рублей со скидкой.

— Тебе на новый год таких масок целый пакет подарили.

— Ну хотя бы две!

Надо что-то к чаю. И чаю тоже. Впопыхах взяла большущую почку «Азерчая», который оказался из Краснодарского края. Всего по чуть-чуть и вот ушло 1,5 тыс. рублей.

Из магазина я вышла со смешанными чувствами. Жалко, что купили мало, а ведь была возможность взять что-то подешевле. Откуда это желание что-то «урвать»? Генетическая память с дефицитных времен или ловкие маркетинговые ходы?

Главная ошибка покупок на распродажах — мы часто хватаем за полцены то, что нам в общем-то не нужно, отдаем деньги, которые могли бы и не тратить вовсе. Более того, покупки часто оказываются невостребованными, потому что на самом деле не нужны или же купили слишком много и банально не успели съесть.

— Ладно, устроили себе праздник, — философски успокоил муж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru