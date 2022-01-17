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Общество17 января 2022 12:13

Плата за капремонт в Челябинской области выросла на 17%: откуда такие цифры

Рассказываем, когда придут новые квитанции
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Тариф на капремонт увеличили до 10,1 руб. за кв.м.

Тариф на капремонт увеличили до 10,1 руб. за кв.м.

Фото: Архив "КП"

С 1 января в Челябинской области повысилась плата за капремонт на 17% с 8,6 руб. за кв. метр до 10,1 руб. Квитанции с повышенным платежом южноуральцы получат уже в феврале. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) рассказал генеральный директор регионального оператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.

— Еще в 2014 году, на этапе формирования региональной программы капремонта, минимальный размер тарифа должен был составлять от 8,5 руб. по Челябинску и порядка 18 с лишним рублей по некоторым районам, например, в Кизильском и Нагайбакском. Но понятно, что тогда мы не могли принять такой высокий тариф, поэтому его приняли на уровне федерального стандарта — 6 руб. в 2014 году, — рассказал Виктор Тихоненко. — Сама экономика и ситуация предусматривают, что тариф должен быть выше. С 2014 по 2021 год тариф увеличивался только на индекс-дефлятор. Когда мы в декабре готовились к совещанию у губернатора Челябинской области, то вопрос повышения тарифа был одним из ключевых. Тариф должен покрывать экономическую составляющую фонда капремонта и самое главное — капремонта в домах.

Как добавил Виктор Тихоненко, новый тариф утвержден на год, и все средства, которые поступают от южноуральцев, — целевые, то есть направляются только на капремонт. Регоператор отчитывается о расходах ежеквартально:

— В 2021 году уровень собираемости составил 87%. Есть муниципалитеты, где собираемость 100% и даже выше. Например, собираемость выше среднего в Усть-Катавском городском округе.

Напомним, средства на капитальный ремонт могут формироваться как в «общем котле», так и на спецсчете, который открывают по решению собственников. Во втором случае они контролируют расходы и решают, на что направить деньги. Как отметил Виктор Тихоненко, спецсчет работает пока хотя бы 50% собственников оплачивают взносы.

— В 2018-2019 годах мы прогнозировали, что в Челябинской области на спецсчет перейдут 10-15% домов, а по факту 20-30%. Есть территории, где намного больше домов, — говорит Виктор Тихоненко.

Гендиректор регоператора капремонта напомнил, что южноуральцы старше 70 лет могут получить компенсацию по взносам 50%, старше 80 лет — 100%:

— Но льгота носит компенсационный характер. То есть сначала взносы нужно оплатить, а потом получить обратно.

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