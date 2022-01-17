Плата за капремонт в Челябинской области выросла на 17%: откуда такие цифры

Тариф на капремонт увеличили до 10,1 руб. за кв.м. Фото: Архив "КП"

С 1 января в Челябинской области повысилась плата за капремонт на 17% с 8,6 руб. за кв. метр до 10,1 руб. Квитанции с повышенным платежом южноуральцы получат уже в феврале. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) рассказал генеральный директор регионального оператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.

— Еще в 2014 году, на этапе формирования региональной программы капремонта, минимальный размер тарифа должен был составлять от 8,5 руб. по Челябинску и порядка 18 с лишним рублей по некоторым районам, например, в Кизильском и Нагайбакском. Но понятно, что тогда мы не могли принять такой высокий тариф, поэтому его приняли на уровне федерального стандарта — 6 руб. в 2014 году, — рассказал Виктор Тихоненко. — Сама экономика и ситуация предусматривают, что тариф должен быть выше. С 2014 по 2021 год тариф увеличивался только на индекс-дефлятор. Когда мы в декабре готовились к совещанию у губернатора Челябинской области, то вопрос повышения тарифа был одним из ключевых. Тариф должен покрывать экономическую составляющую фонда капремонта и самое главное — капремонта в домах.

Как добавил Виктор Тихоненко, новый тариф утвержден на год, и все средства, которые поступают от южноуральцев, — целевые, то есть направляются только на капремонт. Регоператор отчитывается о расходах ежеквартально:

— В 2021 году уровень собираемости составил 87%. Есть муниципалитеты, где собираемость 100% и даже выше. Например, собираемость выше среднего в Усть-Катавском городском округе.

Напомним, средства на капитальный ремонт могут формироваться как в «общем котле», так и на спецсчете, который открывают по решению собственников. Во втором случае они контролируют расходы и решают, на что направить деньги. Как отметил Виктор Тихоненко, спецсчет работает пока хотя бы 50% собственников оплачивают взносы.

— В 2018-2019 годах мы прогнозировали, что в Челябинской области на спецсчет перейдут 10-15% домов, а по факту 20-30%. Есть территории, где намного больше домов, — говорит Виктор Тихоненко.

Гендиректор регоператора капремонта напомнил, что южноуральцы старше 70 лет могут получить компенсацию по взносам 50%, старше 80 лет — 100%:

— Но льгота носит компенсационный характер. То есть сначала взносы нужно оплатить, а потом получить обратно.

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