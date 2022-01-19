В Челябинской области расширили список филиалов, где бывшие клиенты «Аско» могут получить компенсацию

В Челябинской области 17 филиалов страховых, которые принимают заявления клиентов "АСКО" Фото: Анна ВОЛКОВА

В Челябинской области расширили список филиалов страховых компаний, которые принимают заявления на компенсацию при ДТП у владельцев полисов ОСАГО компании с отозванной лицензией «АСКО». С 3 декабря компенсацию выплачивают «Альфастрахование» и «Югория».

В первые дни на сайте РСА были указаны всего два филиала страховых компаний в Челябинске. Позже перечень расширили, добавив филиалы в городах региона.

Как рассказала КП-Челябинск заместитель генерального директора Группы страховых компаний «Югория» Лусине Бундакова, заявления на компенсационные выплаты по ОСАГО за «АСКО» компания начала принимать 3 декабря по поручению Российского союза автостраховщиков.

— На данный момент принято 700 заявлений, — сообщила Лусине Бундакова.

По ее словам, за последние два месяца продажи полисов ОСАГО компании «Югория» в Челябинской области выросли более чем в четыре раза. Сейчас СК продает «автогражданку» в большинстве городов региона.

"Югория" принимает заявления в офисе "АСКО" на Красной, 4 Фото: Анна ВОЛКОВА

А в «Альфастраховании» работать с клиентами «АСКО» начали с 6 декабря 2021 года. На 16 января 2022 года принято 751 заявление.

Напомним, несмотря на отзыв лицензии у челябинской компании «АСКО», полисы ОСАГО продолжают действовать до конца срока. А вот купить новый или внести в него изменения уже не получится. Если автовладелец с полисом «АСКО» стал виновником ДТП, то выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА.

— При этом потерпевший в аварии, застрахованный по ОСАГО в другой страховой компании, должен обращаться за выплатой к своему страховщику. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен с «АСКО», такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА, — комментировали ранее «Комсомолке» в РСА.

Российский союз автостраховщиков поручил принимать заявления и осуществлять выплаты двум страховым компаниям «Альфастрахование» и «Югория». Какие нужно предоставить документы — читайте на сайте. По данным РСА, компенсационный фонд сформирован в достаточном объеме для выполнения обязательств по ОСАГО.

АДРЕСА ОТДЕЛОВ ВЫПЛАТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ «АСКО»:

«Альфастрахование»:

— Челябинск на Труда, 156, Свердловском тракте 3/2 (офис ГК «РАНЭ», Лебединского, 2 (офис «Компакт Эксперт»).

— Магнитогорск — Ленина, 70.

«Югория»:

— Челябинск на Ленина пр-кт, дом № 29 А, Красная, 4 оф. 103, 105.

— Магнитогорск на Галиуллина ул, дом 1, корпус 1, ул. Завенягина, д. 5.

— Златоуст, ул. Тургенева, 7.

— Усть-Катав, МРК-1, 5б.

— Миасс, ул. Уральских добровольцев, 1 А.

— Катав-Ивановск. Д.Тараканова, 43

— Снежинск, ул. Ленина, 3.

— Копейск, Коммунистический, 31.

— Южноуральск, ул. Космонавтов, 13.

— Кыштым, ул. Горелова, д. 4.

— Троицк, ул. Летягина, д. 47.

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