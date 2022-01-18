В Челябинске снегоуборочная машина врезалась в трамвай

Фото: читатель КП-Челябинск
В Челябинске на шоссе Металлургов снегоуборочная машина врезалась в бок трамвая. Инцидент произошел вечером во вторник, 18 января. Об этом рассказал читатель «Комсомольской правды».
Фото: читатель КП-Челябинск
Ковш от снегоуборочной машины ударил в кабину водителя с правой стороны. В этом месте сильно смят каркас, а также разбито стекло. По словам очевидца, водитель не пострадал.
Фото: читатель КП-Челябинск
Фото: читатель КП-Челябинск
Сотрудники «ЧелябГЭТ» зафиксировали последствия аварии на видео. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.
Фото: читатель КП-Челябинск
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