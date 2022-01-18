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Происшествия18 января 2022 17:48

В Челябинске снегоуборочная машина врезалась в трамвай

Удар пришелся в место, где находилась кабина водителя
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске на шоссе Металлургов снегоуборочная машина врезалась в бок трамвая. Инцидент произошел вечером во вторник, 18 января. Об этом рассказал читатель «Комсомольской правды».

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Ковш от снегоуборочной машины ударил в кабину водителя с правой стороны. В этом месте сильно смят каркас, а также разбито стекло. По словам очевидца, водитель не пострадал.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Сотрудники «ЧелябГЭТ» зафиксировали последствия аварии на видео. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

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