В Челябинске и Магнитогорске откроют ковидные поликлиники

Ковидных пациентов будут принимать в центре Челябинска Фото: Ксения Высотина

В Челябинской области с 26 января начнут работать две ковидные поликлиники. Принимать больных коронавирусом будут грязелечебница при городской больнице №1 на улице Воровского в Челябинске и больница №3 Магнитогорска. Меры приняты в ожидании четвертой волны заболеваемости и в связи с появлением штамма «Омикрон» в Челябинской области.

Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, в ковидную поликлинику может обратиться любой, у кого появилась температура или другие признаки коронавируса, в том числе жители области и других регионов. Здесь сделают ПЦР-тест, дадут консультацию, откроют больничный и выпишут лекарства.

— Это первый для нас подобный опыт, — раскрыла подробности Ирина Гехт. — В ковидной поликлинике будет большое количество кабинетов для тестирования, такое же количество врачей, к которым можно обратиться в случае положительного теста. При необходимости откроем такие отделения в Миассе и Златоусте.

Ирина Гехт также заверила, что ПЦР-тестов хватит на всех. Область дополнительно закупила 500 тысяч систем. Алгоритм работы будет следующий: пациент с температурой или недомоганием обращается в ковидную поликлинику, тут же делает ПЦР-тест и в течение 15 минут ждет результат. Здесь же его принимает врач, который в зависимости от показаний выписывает рецепт и открывает больничный.

— Если поток больных будет слишком большим, ковидные поликлиники переведем на круглосуточный режим, — уточнила Ирина Гехт. —Также прорабатывается вопрос дистанционного закрытия больничных, чтобы переболевшие не выстраивались в очереди.

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