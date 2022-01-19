Топ купальников, проверенных ледяной водой: смотрим, в чем на Крещение пришли модницы

Купания в прорубе проходят ночью и днем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суровые челябинские девушки не могли пропустить самый экстремальный православный праздник — Крещение. К купелям подходили в красивых, модных купальниках. Правда, в ледяной воде уже было не до красоты, там зашкаливали эмоции. Собрали для вас красивый топ фотографий, в чем купались челябинки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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