Топ купальников, проверенных ледяной водой: смотрим, в чем на Крещение пришли модницы

Купания в прорубе проходят ночью и днем.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Суровые челябинские девушки не могли пропустить самый экстремальный православный праздник — Крещение. К купелям подходили в красивых, модных купальниках. Правда, в ледяной воде уже было не до красоты, там зашкаливали эмоции. Собрали для вас красивый топ фотографий, в чем купались челябинки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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