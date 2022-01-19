В крещенскую ночь в ледяной воде искупались более 12 тыс. жителей Челябинской области

Спасателям пришлось помогать купальщикам выбраться из воды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь с 18 на 19 января в традиционных крещенских купаниях в Челябинской области поучаствовали 12,2 тыс. человек.

По данным регионального ГУ МЧС, обошлось без происшествий. У прорубей дежурили 700 спасателей, медиков и сотрудников полиции. Поддержка спасателей оказалась востребована.

— Некоторые люди, окунаясь, теряли ориентацию в пространстве, — рассказал дежуривший на озере Смолино в Челябинске сотрудник пожарно-спасательной части №19 Вячеслав Москалев. — Мы помогали им спокойно и безопасно выйти из купели и отправляли в специально оборудованную палатку для обогрева.

По словам спасателя, челябинцы активно окунались в ледяную воду. Около 400 горожан сделали это еще вечером 18 января, до того, как священники пришли освятить воду в купели.

К утру 19 января больше половины подготовленных к празднику Крещения прорубей (44 из 77) закрыли для посещения.

Напомним, накануне, когда крещенские купания уже начались, Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки воды. Оказалось, что в большинство оборудованных в Челябинске купелей погружаться небезопасно. Но горожан предупреждение ведомства уже не остановило. Некоторые энтузиасты даже прыгали в воду с маленькими детьми на руках.

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