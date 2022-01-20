Массовая эвакуация школ в Челябинске 20 января 2022: онлайн-трансляция

Эвакуация школы №129 Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В среду, 20 января, до столицы Южного Урала докатилась волна «минирований» школ. Как стало известно КП-Челябинск, в несколько учебных заведений поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они были сделаны с американского IP-адреса. Скорее всего, чтобы не наводить панику и не подвергать риску учеников множество школ, было принято решение об отмене занятий во всех учебных заведениях. Это позволит оперативным службам тщательно проверить сообщения.

— В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

О массовой эвакуации школ Челябинске мы будем рассказывать в режиме онлайн.

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