Почему таксисты слушают шансон: челябинский журналист рассказал трогательную историю из прошлого

Олег таксовал полгода и слушал в машине... радио "Шансон".

Пассажиры такси часто недовольны музыкой, которая звучит в салоне. Кто-то спасается наушниками, а другим приходится смириться со вкусовыми предпочтениями водителя. В одном из популярных агрегаторов даже можно поставить плюсик за приятную музыку. Но мало кто задумывается, почему водитель выбирает тот же шансон.

Челябинскому журналисту, фотографу, а ныне — госслужащему Олегу Лабастову в свое время пришлось сесть за руль и заняться частным извозом. Неожиданно для себя он открыл прелести шансона.

— Как-то был у меня интересный период в жизни, в начале нулевых. Ушел с одной работы, другую все никак не мог найти. Как специально, аккурат под какой-то очередной экономический кризис подгадал. Деньжат в семье стало в обрез, даже еще меньше. Какие-то мелкие халтурки появлялись, копеечные. Так называемые «друзья», коих было неприлично много, пока я был в седле, все вдруг куда-то испарились (и это стало очень ценным уроком на будущее), а иные, кому сам звонил, источали сочувственную радость.

Как-то утром слышу, дочка говорит Юле: «Мама, а можно мне после уроков маленькую кока-колу купить?» А Юля ей объясняет, что как-нибудь в другой раз. У меня и так тоскливо на душе, а тут прям вообще вилы: дурачина ты, говорю себе, простофиля, надо было быть гибче, начальство слушать и любить, не называть сволочь сволочью, сейчас бы жил, не тужил. А теперь твой ребенок какую-то паршивую колу не может себе позволить. И т. д.

Что делать? Дни стали вдруг длинными. Ну, посидел в вакансиях, ну, разослал резюме. А дальше что? На пустой холодильник любоваться? В общем, отбросил я ложный стыд и начал таксовать на своей «Ниве». Интернет-приложений еще никаких не было. Катаешься по городу, подбираешь голосующих, везешь их, куда надо. Раз на раз не приходилось: то нормально подбомбишь, то в пролете. Нива-коротыш — машина прожорливая, две двери, неудобная для извоза. Но хотя бы на колу ребенку заработаешь — и то норм.

Так вот. Все полгода, что я таксовал, у меня в салоне играла музыка. К этому времени я поднакопил большую коллекцию (полтысячи дисков) джаза, фортепианного и вокального, классического и нового, биг-бэндов; за плечами было несколько лет активной жизни рок-н-ролльного музыканта. Несколько сотен кассет с роком. Хорошая подборка классики. Но все это я не включал. Все полгода, что я колесил по городу, из четырех автомобильных колонок у меня играло... радио «Шансон»! Знаете почему? Потому что в этой музыке оказался самый высокий процент оптимизма и самая минимальная доля депресняка. Я с изумлением осознал, что шансон идеально транслирует следующий посыл: братуха, у тебя сейчас черная полоса, но это не повод вешать нос. Подожди, у тебя все еще будет ништяк, и балабас будет, и капуста!

С тех пор я никогда не кривлю губы и не позволяю себе уничижительные пижонские оценки в адрес шансона. Пусть играет. Пусть будет. Возможно, в этот самый момент он очень нужен какому-нибудь озадаченному пацану за рулем «десятки», или грустному мужичку за рулем «Газели».

КОММЕНТАРИЙ

«МУЗЫКУ ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДА»

Челябинский музыкант, журналист, лидер рок-группы «Резиновый дедушка» Юрий Богатенков:

— В данной ситуации шансон — самая подходящая музыка, когда ты умный человек, но без денег и вынужден работать таксистом. Музыку определяет среда. Наверное, выглядело бы странно по ночам возить клиентов и слушать Бетховена.

На самом деле то, что сейчас называют шансоном — в 90% подделка: просто люди на этой ниве пытаются заработать. Изначально шансон — это французская песня с такими яркими исполнителями, как Эдит Пиаф и пр. Так было до 50-х годов.

В перестройку появился термин «русский шансон», понятие от лукавого. Кто его автор — неизвестно. Был «блатняк», а когда музыка повалила на ТВ, ее было неприлично называть приблатненной, тогда и придумали красивый эвфемизм — «русский шансон». Хотя какой это шансон? До Революции был городской романс, потом дворовые песни, про тюрьму. В Советском союзе шансон был под запретом — это был богатый слой музыки. Были отличные, коренные шансонье, такие как Аркадий Северный, братья Жемчужные.

В СССР все потихоньку слушали блатную музыку, но она считалась низкопробной. А потом она оказалась очень востребованной и коммерчески успешной. Так же было на Западе, когда для «белых» придумали название «рок-н-ролл» для негритянской музыки ритм-блюз. «Русский шансон» — это блатная музыка, но исполняемая не жуликами и сидельцами, а бывшими ресторанными музыкантами — Михаилом Шуфутинским, Иваном Кучиным и др.

Но по сути — это музыка для узколобых людей. Хотя наверняка в числе поклонников русского шансона есть профессора и академики. О вкусах не спорят. Но для большинства — это шансон на российской эстраде, как книжки Донцовой.

СПРАВКА КП

Олег Лабастов, 51 год. В течение 20 лет являлся редактором ряда изданий: «Стиль», «Метро74», «Челябинский металлург», «Мега-Урал» и др. В настоящее время — на госслужбе.

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