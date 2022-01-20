Караулил жертв у магазина и просил снять колготки за деньги: к 10-летней девочке в Челябинской области пристал старшеклассник

С обращением работает Следственный комитет. Фото: стоп кадр видео.

Видео выложила одна из мам Копейска в социальных сетях. Парень в красной куртке, не скрывая своего лица, зашел вслед за девочкой в подъезд, через пару минут он спокойно покинул дом и не спеша скрылся. Однако мама девочки заявила, что за это время ее дочь испытала настоящий ужас.

— Моей дочери 10 лет, и она долго упрашивала меня, чтобы я разрешила ей возвращаться из школы одной, так как идти недалеко, — до сих пор пребывая в состоянии шока, рассказывает мама девочки Наталья (имя изменено. — Прим.ред.) — С нового года дочь начала ходить одна, я ее встречала в подъезде.

19 января Наталья, как обычно, ждала дочь вечером дома, уроки заканчивались во второй половине дня. Вдруг, услышала крики и выбежала в подъезд.

— Увидела дочь с каким-то парнем, тот быстро убежал, — вспоминает мама. — Дочь рассказала, что парень начал с ней разговаривать еще возле магазина, мимо которого она идет со школы. Спросил, как зовут и сколько лет. Затем пошел за ней до подъезда. Она у него спросила: «Зачем вы идете за мной?». Он ответил, что двоюродный брат, работает врачом и здесь живет. Когда дочь дошла до почтовых ящиков, он преградил ей проход и сказал: «Покажи рисунок на колготках», предлагал деньги, если их снимет. Затем начал снимать свою куртку и расстегивать джинсы. Здесь дочь сильно испугалась и закричала.

На эти крики женщина и выбежала в подъезд. Но молодой человек быстро ретировался. В этот же день Наталья написала заявление в полицию, сняла видео с камер на подъезде и выложила в сеть.

— В отделении мы провели около трех часов, давали показания, — продолжает Наталья. — Знаю, что дело уже передали в Следственный комитет, парня ищут.

НАЧАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ

После публикации видео в социальных сетях, мнения об этом случае разделились, по большей части из-за того, что парень не скрыл лицо, да и ушел не торопясь. Люди стали писать, что мама могла ошибиться, а девочка соврать.

— Мне все равно, что пишут в интернете, — поделилась женщина. — После огласки мне стали звонить и писать другие родители. Они рассказали, что этот парень тоже приставал к их детям в этот же день, но у другого магазина. В частности, расспрашивал, рассказывали ли им про секс.

Журналисту КП стало известно, что парень, скорее всего, учится в школе. Директор предполагаемого учебного заведения была не удивлена нашему звонку, но ответила коротко:

— Никаких официальных данных я вам дать не могу. Для меня это фейк.

В ГУ МВД по Челябинской области нам подтвердили, что обращение зарегистрировано и передано в Следственный комитет. В прокуратуре также сообщили, что взяли это расследование на контроль.

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