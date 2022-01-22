Ретроградный Меркурий повлияет на Солнце: челябинский астролог дала советы, как пережить звездный апокалипсис

Колесо фортуны в этот период лучше не раскручивать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 14 января астрологи наблюдают ретроградный Меркурий, а тут еще и Солнце переходит в Водолея. Верь-не верь, а влияние звезд на нас никто не отменял. Астролог из Челябинска объяснила, что ждет нас в ближайшие две недели и от чего стоит воздержаться. Публикуем авторскую колонку Евгении Ямщиковой.

Астролог советует на ближайшие две недели взять паузу. Фото: Из личного архива Евгении Ямщиковой

— Пожалуй, среди всех планет есть абсолютный лидер по обсуждаемости, шуткам и, само собой, панике — и это ретроградный Меркурий. Ретроград этой планеты приобрел дурную славу, на него вешают все неудачи, сбои, негативные события и провалы.

«Все дела посыпались как карточный домик?» — во всем виноват ретроградный Меркурий!

«Настроение подавленное и ничего не хочется?» — это 100% вина Меркурия.

В астрологии есть такое явление, как «ретрорадность планет». Теоретически это означает, что планета двигается назад, в обратном направлении. По факту же ни одна планета не может изменить свою траекторию и направление движения, это невозможно. Просто когда скорость хода планеты замедляется, для Земли это выглядит будто планета пошла в обратную сторону. Некий визуальный парадокс!

Если говорить откровенно, явление ретро Меркурия не приговор. Не стоит сгущать краски, ведь в нем нет ничего страшного, а тем более драматичного. Меркурий будет в ретроградном движении с 14 января по 4 февраля, и есть в этот промежуток времени некоторые особенности, которые лучше учесть.

Время, когда Меркурий пятится назад, можно назвать «напряжением умов», ведь именно Меркурий отвечает за коммуникацию и мышление. В даты ретроградности острота мышления может притупиться, от внезапных решений будет мало пользы, ну а вероятность разочарований возрастает кратно!

Лучше в этот период принять факт спада своей эффективности и продуктивности. Сбавить скорость всех процессов и придерживаться простого правила: «Начинать с нуля — нельзя, переделывать — можно».

Не стоит начинать новые дела, устраиваться на новую работу и открывать бизнес, подписывать важные документы, планировать ответственные поездки и переговоры, есть риск что планы потерпят фиаско, отложатся на «потом» или попадут в статус «задержанных».

Чтобы время ретрограда планеты прошло комфортно, я советую:

— спокойно заканчивать и завершать те дела, которые уже были начаты. Например, будет хорошо завершить начатое давно обучение;

— пересматривать свои взгляды на какие-то вещи и пытаться подойти с других ракурсов;

— переделывать то, что, на ваш взгляд, нуждается в корректировке.

Иногда даже может показаться, что в даты ретроградного Меркурия жизнь сама дает нам подсказки, возвращает в прошлые дела, чтобы мы что-то улучшили! Отличная возможность оглянуться назад, в неспешном темпе закончить начатое, доделать, доработать, проанализировать, где вы когда-то могли допустить ошибку, переосмыслить и исправить оплошности.

Такая трансформация может стать, если не отправной точкой для новых горизонтов, то точно проработкой не закрытых гештальтов!

Ретро Меркурий не так страшен, как кажется, и даже в этом неоднозначном периоде можно найти для себя положительные моменты. Главное — не делать резких движений!

Кроме Ретроградного Меркурия, с 20 января Солнце переходит в созвездие Водолея. Когда планета меняет свой знак, это всегда отражается на тех или иных сферах нашей жизни. В противовес Меркурию, Солнце в Водолее говорит о том, что до 19 февраля, в жизнь каждого войдет жажда нового, спонтанные перемены и ситуации, попытки найти новые и интересные возможности.

В это время стоит позволить себе фантазировать, мечтать и реализовывать все это в жизни.

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