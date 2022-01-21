Дача, путевки на отдых и сувениры: кому из участников акции «Башня вакцинации» достались призы

23 участника стали обладателями подарков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акция «Башня вакцинации» в Челябинской области завершена. Пришло время вручить подарки тем, кто сделал прививку с 1 декабря 2021 по 14 января 2022 года и оставил заявку на сайте «Комсомольская правда-Челябинск». Мы разыграли 23 приза и определили победителя главного подарка — дачного участка под Челябинском.

Победителей выбирали в прямом эфире. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Организаторы акции считают, что кампания удалась и, самое главное, помогла повысить сознательность южноуральцев.

— Акция была задумана как социально важная. На сегодняшний день вакцинация является единственным способом спасения от тяжелого течения заболевания коронавирусом. А сейчас идет новая угроза — омикрон, поэтому очень важно обезопасить себя и окружающих, — сказала директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

В акции «Башня вакцинации» приняли участие более тысячи человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего на сайт поступило 1007 заявок, но в счастливый барабан, откуда вытаскивали фамилии счастливчиков, попали не все.

— К сожалению, пришлось отсеять небольшой процент заявок. Где-то неправильно были заполнены графы и вместо даты вакцинации стояла дата рождения, кто-то сделал прививку раньше, но, видимо, все равно хотел попытать удачу, — объясняет главный редактор челябинского филиала «Комсомольской правды» Юлия Реутова.

Юлия Реутова озвучила итоговые цифры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коллекцию красиво иллюстрированных книг «Путешествуй с удовольствием» от издательского дома «Комсомольская правда» выиграла Марина Пономарева.

Важные для нынешнего времени книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию» достаются Лилии Бакировой, Виолетте Пономаревой и Екатерине Алексеевой.

Очень полезная книга! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнером акции выступил челябинский филиал Российской теле-радиовещательной сети. На протяжении всей акции на башне загоралась подсветка с процентом вакцинации в регионе и пожеланиями здоровья.

Директор филиала Алексей Ивонин вытащил заявки 10 участников акции. Сувенирную продукцию от РТРС получат Вячеслав Петров, Виктор Никитин, Максим Бекасов, Кирилл Колесников, Евгений Сысков, Юлия Дружинина, Владимир Васильев, Александр Кондратенков, Ольга Захарова, Геннадий Белов.

Алексей Ивонин сразу откликнулся стать партнером социально значимой акции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарки от РТРС отправятся к десяти участникам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четыре подарка подготовила челябинская «победная стая» — баскетбольный клуб «Челбаскет». Кстати, сами спортсмены вакцинировались одними из первых.

— Я с детства боюсь уколов, поэтому закрыл глаза и просто сделал прививку. Все прошло хорошо, никаких хвостов не выросло, никаких побочек не было. Сразу начали играть. Всем тоже советую вакцинироваться и не рисковать своим здоровьем, — призвал игрок БК «Челбаскет» Андрей Малышев.

Андрей Малышев на себе испытал вакцину и советует всем не бояться и прививаться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он вытащил фамилии трех счастливчиков, которым достается сувенирная продукция от «Челбаскета» и по два пригласительных на февральские домашние матчи. Обладателями подарков стали Игорь Попов, Михаил Шендлер, Фатих Гафуров.

Еще один участник акции выиграл самый мимимишный приз — талисман «Челбаскета» — мягкую игрушку Леброшу. Маскот с голубыми глазами теперь будет жить у Станислава Бердюгина.

Комплект фирменного мерча «Челбаскет» и билеты на матчи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То, что всегда пригодится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Леброша - талисман «Челбаскета» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время пандемии врачи советуют беречь здоровье, не поддаваться панике и не стрессовать. Поэтому сертификаты в термальный курорт в Еткуле «Баден-Баден» очень кстати. там можно расслабиться в теплом бассейне, саунах, погулять на природе, в общем, отдохнуть душой и телом. Обладателями путевок выходного дня стали Александр Соснин, Дилара Адыльшина и Антонина Пономарева.

Сертификаты в термальный курорт в Еткуле «Баден-Баден» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главные подарки предоставила копания «Евродача». Председатель Челябинского отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев.

— Во время локдауна многие находились на дачах. Участки стали отдушиной, где можно провести время. И раньше тоже считалось, что дачи станут спасением, потому что на сотках земли всегда можно вырастить урожай и прокормить семью, — рассказал Константин Толкачев.

Константин Толкачев рассказал о главных призах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Евродача» предоставила приз — сертификат номиналом в 50 тысяч рублей.

— Сумму можно потратить на приобретение евродачи. Все понимают, что строительство дома — это дорогой и длительный процесс. Предложение «Евродачи» — новинка для России. Можно выбрать железобетонную конструкцию дома и уже через месяц справлять новоселье, — объяснил Константин Толкачев.

Обладателем сертификата стал Игорь Гутинский.

Сертификат на дачу, которую можно быстро построить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный приз акции «Башня вакцинации» — участок земли в поселке Солнечный.

— Это полноценный участок для строительства жилого дома со всей инфраструктурой, газифицированный. Находится рядом с аэропортом, на возвышенности, поэтому там свежий воздух и красивая природа, — добавил Константин Толкачев.

Несколько раз прокрутили барабан и приз достается…. Александру Шадымову. Дозвониться до участника акции прямо из пресс-центра не удалось, но мы обрадовали его на следующий день в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Главный приз - дачный участок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр не ожидал такой удачи и даже по голосу слышно, что растерялся.

— Я ставил уже второй компонент и просто заполнил заявку. Ну спасибо за подарок, — ответил Александр в задумчивости.

Конечно, не каждый раз сваливается такое счастье, как дачный участок!

А мы напоминаем, что забрать свои подарки можно будет в течение месяца в офисе «Комсомольской правды» в Челябинске.

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