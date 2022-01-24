В Челябинской области запустили «Цифровой водоканал»

Фото: Подслушано Копейск/VK.com

Круглосуточно в режиме онлайн мониторить объемы поступающей воды, контролировать возникновение аварий и быстро их устранять, а также проверять незаконные врезки — в Копейске на сетях МУП «КСВВ» заработал пилотный проект «Цифровой водоканал» МТС по цифровизации системы водоснабжения.

Практически сразу после запуска специалистам МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» удалось обнаружить оборудование, из-за некорректной работы которого Копейск получал в три раза меньше необходимой воды. Электронная система оповестила о проблемных участках, и водоснабжение в городе восстановили в полном объеме в короткий срок.

«Цифровой водоканал» МТС — это сервис, позволяющий выявить неучтенное потребление воды, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Специальные устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счетчиков и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также данные приборы устанавливаются на расходомеры на насосных станциях. Это позволяет снимать показания по общему потреблению воды, вычислять баланс водопотребления, определять места максимальных потерь и возможных хищений.

Данные по контролю уровня воды и передаче показаний обновляются каждый час в автоматическом режиме. Информация с устройств передается онлайн по сети NB-IoT МТС и анализируется системой с помощью Big Data. Все это позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и определить внештатные ситуации. Работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет.

Фото: Подслушано Копейск/VK.com

— С помощью цифрового решения мы одновременно повышаем надежность системы водоснабжения Копейска, а также получаем возможность контролировать объем воды, поступающей в город, своевременно устранять повреждения сети и неполадки в работе оборудования, а также выявлять случаи незаконного потребления ресурсов, в разы снижая объем потерь, — комментирует директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрий Носачев.

Также коммунальщики МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» самостоятельно настроили систему реагирования: выбрали показатели, изменения по которым каждый час фиксируются в онлайн-журнале для последующей обработки и принятия мер по устранению, включили оповещения по SMS или e-mail, а также уведомления в Telegram.

— Ресурсоснабжающие организации и водоканалы нередко сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением, поскольку большинство операций служб расчета выполняется вручную, — говорит директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Пилотный проект, реализованный в Копейске, всего за несколько месяцев показал первые результаты — помог МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» повысить эффективность и бесперебойность работы, выявить переплаты действующему поставщику.