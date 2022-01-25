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Происшествия25 января 2022 8:27

Массовая эвакуация школ в Челябинске 25 января 2022: онлайн-трансляция

Рассказываем о массовой эвакуации школ в Челябинске в режиме онлайн
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
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Детей отпустили домой

Детей отпустили домой

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске снова началась массовая эвакуация школ. Аналогичная ситуация была в прошлый четверг, 20 января, правда тогда все началось с утра.

— Правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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ЧППроисшествия: ЧПМассовая эвакуация школ в Челябинске 2022