Массовая эвакуация школ в Челябинске 25 января 2022: онлайн-трансляция

Детей отпустили домой Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске снова началась массовая эвакуация школ. Аналогичная ситуация была в прошлый четверг, 20 января, правда тогда все началось с утра.

— Правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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