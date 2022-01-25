Что известно о массовой эвакуации в школах Челябинска 25 января 2022 года: добрались до детских садов

Эвакуировать школьников начали после обеда Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

25 января в школы поступили анонимные сообщения о минированиях. Это вторая массовая эвакуация за последние пять дней: предыдущая была 20-го числа. Но если в прошлый раз учеба прервалась после третьего урока, то сегодня сообщение пришло после обеда. Учеников первой смены распустили по домам.

О том, что в челябинских школах вновь происходит эвакуация, «Комсомолке» рассказали в 148-м лицее. Дети экстренно собрали вещи и вышли из классов в школьный двор. На этом уроки закончились.

В администрации города подчеркнули, что правоохранительные органы уже проверяют сообщения об угрозах. Но одновременно приехать во все 189 челябинских школ у них не получится, так что всех проверяют постепенно.

— Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов, — говорится в телеграмм-канале.

Сообщения о минированиях в школы поступили не одномоментно. Пока в родительских чатах 124-й школы обсуждали, что детей снова отпустили по домам, в гимназии №10 на ул. Елькина была тишина. Спустя четыре минуты по громкоговорителю объявили, чтобы школьники поднимались в кабинеты, а еще через пять минут из главного входа повалила орава учеников.

Известно, что эвакуация происходит в школах № 30, 153, 76, 148, 124, 33, 25, 92, в ОЦ № 4. Также эвакуированы школы №24, 91, 71, 103, 96, 105.

Как передал журналист КП-Челябинск, после 14:00 ученики начали массово выходить из первой гимназии. В прошлый раз эта школа продолжила занятия, так как сообщений о минировании им не поступало.

В соседствующих школе 30 и 31 лицее — тишина: занятия уже кончились, и ученики разошлись.

Что касается второй смены, то школьники продолжат учиться. Правда, дистанционно: уроки уже начались.

Не только школы

Как сообщила читательница «Комсомольской правды», эвакуация идет не только в школах: в детском саду тоже попросили забрать детей. Правда, речь идет о дошкольном учреждении при 98-м лицее — то есть прямо в здании учебного заведения.

В университетах все спокойно: сегодня там отмечают День студента, но сообщений о минировании в вузы не поступало. Это подтвердили в УралГУФК и педагогическом университете.

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