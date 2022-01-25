«Требовала уволить дирижера и взять ее в оркестр»: челябинка обвинила основателя «Малахита» в домогательствах

Народного артиста и дирижера Виктора Лебедева обвинили в харассменте. Фото: Государственный русский народный оркестр Малахит / vk.com

В Челябинске произошел скандал в культурной сфере. Виктора Лебедева — дирижера знаменитого оркестра «Малахит», являющегося брендом региона — обвинили в домогательствах. Такое даже в голову не могло бы прийти тем, кто близко знаком с музыкантами. Но одна из девушек заявила, что 73-летний народный артист якобы через постель решает, кого взять к себе на работу. В министерстве культуры дали подробный ответ и заявили, что жертва в этой истории - сам Виктор Лебедев.

Неприятная ситуация всплыла несколько недель назад. Но ей даже не придали значения, поскольку обвинения казались вымышленными. Но заявившая о домогальствах девушка дошла до федеральных СМИ.

Как оказалось, музыкантша, оказавшись один на один с Виктором Лебедевым, записала разговор с ним на диктофон. Из записи (есть в распоряжении редакции КП-Челябинск) создается впечатление, что дирижер действительно мог участвовать в харассменте.

— Ты же знаешь, что у меня умерла жена?

— Знаю.

— Раздеться можешь?

— Я вас не понимаю.

— Я хочу тебя.

— Да не может быть. Это вы устали, по-моему.

— А, ты хочешь мне сказать, что я импотент.

— Я хочу сказать, что вы утомились.

Также в некоторых СМИ утверждается, что есть еще одна аудиозапись с приставаниями Лебедева к другой девушке. Владелица диктофонной записи прямо указала, что пробиться в «Малахит» можно только ублажив народного артиста России.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин уже в курсе скандала. Он заявил, что решение о приеме в оркестр принимает не сам дирижер, а экспертная комиссия.

— На протяжении многих лет Виктор Лебедев искал и находил поистине талантливых исполнителей. Его целью было и остается по сей день создание оркестра, который состоит из одаренных, готовых развиваться в профессиональном плане артистов. Тем не менее, решение о трудоустройстве в оркестр Виктор Григорьевич никогда не принимал самостоятельно. Для того, чтобы стать частью «Малахита», кандидату необходимо получить одобрение экспертной комиссии, которая регулярно проводит прослушивание артистов в ансамбль, — отметил Бетехтин.

Глава минкульта подчеркнул, что лично знаком с девушкой, которая записала разговор на диктофон. Ее зовут Анна Белякова, и она играет на домре. По словам Алексея Бетехтина, девушка неоднократно принимала участие в прослушиваниях, но комиссия несколько раз отказывала ей. В итоге Белякова решила спровоцировать дирижера, а потом пойти на шантаж.

— Анна Евгеньевна [Белякова] сочла нужным настоять на личной встрече с Лебедевым и получила возможность записать разговор личного содержания с ним. С помощи этой записи в дальнейшем Белякова пыталась оказывать давление на Виктора Григорьевича, настаивая на своем трудоустройстве в оркестр. По словам моих коллег, бывших руководителей Анны Беляковой, на прежних местах работы она не единожды прибегала к подобным методам для продвижения по карьерной лестнице. Получив от Лебедева отказ, Анна Евгеньевна обратилась в СМИ для придания огласки ситуации под нужным ей углом, а также с заявлением о домогательствах в МВД и следственный комитет, — рассказал Алексей Бетехтин.

Министр культуры Челябинской области заявил, что Анна Белякова недавно была у него на приеме. Она потребовала уволить Лебедева и взять ее в коллектив оркестра.

Мы пытались связаться по телефону с Виктором Лебедевым, но он был вне доступа.

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