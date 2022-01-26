Южноуральцы выступят на Олимпиаде-2022 в пяти видах спорта. Фото соцсети и Минспорта.

Челябинскую область на Олимпиаде-2022 в Пекине представят 12 спортсменов. Южноуральцы выступят в пяти видах спорта: в хоккее, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге и фристайле (ски-кросс). Олимпийские игры-2022 стартуют 4 февраля, и завершатся 20 февраля. «Комсомольская правда-Челябинск» публикует расписание выступлений спортсменов Челябинской области на Олимпиаде в Пекине.

Кто представит Челябинскую область

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева

ШОРТ-ТРЕК

Екатерина Ефременкова (шорт-трек).

КЕРЛИНГ

Сергей Глухов, Дмитрий Миронов (представляют Челябинскую область и Краснодарский край).

ФРИСТАЙЛ

Игорь Омелин, Анастасия Чирцова (ски-кросс), Александра Глазкова (хав-пайп).

ХОККЕЙ

Сергей Телегин («Трактор»), Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов (все — «Металлург»).

Первой из южноуральцев — уже 5 февраля в борьбу вступит представительница шорт-трека Екатерина Ефременкова

РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИАДЕ-2022 В ПЕКИНЕ (ВРЕМЯ ЧЕЛЯБИНСКОЕ, РАЗНИЦА С ПЕКИНОМ — 3 ЧАСА)

ШОРТ-ТРЕК (Екатерина Ефременкова)

Екатерина Ефременкова поборется за награды на своей второй Олимпиаде. Фото соцсети.

5 февраля

16.00 — 500 метров (квалификация)

17.25 — 18.25 — смешанная эстафета

7 февраля

16.30 — 17.45 — 500 метров (¼, ½ и финал)

9 февраля

16.45 — 1000 метров (квалификация)

17.45 — 3000 метров, эстафета (полуфиналы)

11 февраля

16.00 — 17.45 — 1000 метров (¼, ½ и финал)

13 февраля

16.35 — 16-45 — 3000 метров, эстафета (финалы)

16 февраля

16.30 — 18.20 — 1500 метров (¼, ½ и финал)

* Екатерина Ефременкова может выступить на всех дистанциях, но окончательное решение примет тренерский штаб сборной России.

ХОККЕЙ (Сергей Телегин , Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов)

Три игрока "Металлурга" сразятся за Олимпийскую сборную России. Фото ХК "Металлург".

Группы

А: Канада, США, Германия, Китай

В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Расписание матчей сборной России

9 февраля

13.40 — Россия — Швейцария

11 февраля

9.10 — Дания — Россия

12 февраля

18.10 — Россия — Чехия

*Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займет в группе. По итогам группового этапа никто из команд не вылетает из турнира. Четыре команды проходят в 1/4: победители групп и лучшая из сборных, занявших второе место. Остальные сборные сразятся в квалификационном раунде.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (Ольга Фаткулина — 500 и 1000 метров, Анастасия Григорьева — 3000, 5000 метров)

Ольга Фаткулина выступит уже на своей второй Олимпиаде. Фото Минспорт.

5 февраля

13.30 — 3000 метров

10 февраля

17.00 — 5000 метров

13 февраля

18.55 — 500 метров

17 февраля

13.30 — 1000 метров

* Вопрос о выступлении Анастасии Григорьевой на дистанции 5000 метров будет решать тренерский штаб сборной России.

ФРИСТАЙЛ (Игорь Омелин, Анастасия Чирцова — ски-кросс, Александра Глазкова — хаф-пайп.

Для Анастасии Чирцовой Олимпиада-2022 в Пекине станет третьей в карьере. Фото Минспорт.

17 февраля

6.30 — 7.30 — хаф-пайп (квалификация, женщины)

8.30 — 12.15 — ски-кросс (квалификация, 1/8, ¼, ½, финал, женщины)

18 февраля

6.30 — 7.25 — хаф-пайп (финалы, женщины)

8.45 — 13.00 — ски-кросс (квалификация, /8, ¼, ½, финал, мужчины)

КЕРЛИНГ (Сергей Глухов, Дмитрий Миронов)

Сергей Глухов (на фото) выступит в Пекине с еще одним челябинцем Дмитрием Мироновым. Фото Минспорт.

9 февраля

17.05 — США — Россия (круговой раунд)

10 февраля

11.05 — Китай — Россия (круговой раунд)

11 февраля

6.05 — Швейцария — Россия (круговой раунд)

17.05 — Россия — Дания (круговой раунд)

13 февраля

6.05 — Италия — Россия (круговой раунд)

14 февраля

11.05 — Россия — Швеция (круговой раунд)

15 февраля

6.06 — Россия — Норвегия (круговой раунд)

17.05 — Россия — Канада (круговой раунд)

16 февраля

11.05 — Англия — Россия (круговой раунд)

18 февраля

11.05 — финалы за третье место

19 февраля

11.05 — финал

КСТАТИ

На Играх-2018 в Южной Корее выступали семеро южноуральских спортсменов.

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