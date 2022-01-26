Южноуральцы выступят на Олимпиаде-2022 в пяти видах спорта. Фото соцсети и Минспорта.
Челябинскую область на Олимпиаде-2022 в Пекине представят 12 спортсменов. Южноуральцы выступят в пяти видах спорта: в хоккее, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге и фристайле (ски-кросс). Олимпийские игры-2022 стартуют 4 февраля, и завершатся 20 февраля. «Комсомольская правда-Челябинск» публикует расписание выступлений спортсменов Челябинской области на Олимпиаде в Пекине.
Кто представит Челябинскую область
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева
ШОРТ-ТРЕК
Екатерина Ефременкова (шорт-трек).
КЕРЛИНГ
Сергей Глухов, Дмитрий Миронов (представляют Челябинскую область и Краснодарский край).
ФРИСТАЙЛ
Игорь Омелин, Анастасия Чирцова (ски-кросс), Александра Глазкова (хав-пайп).
ХОККЕЙ
Сергей Телегин («Трактор»), Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов (все — «Металлург»).
Первой из южноуральцев — уже 5 февраля в борьбу вступит представительница шорт-трека Екатерина Ефременкова
РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИАДЕ-2022 В ПЕКИНЕ (ВРЕМЯ ЧЕЛЯБИНСКОЕ, РАЗНИЦА С ПЕКИНОМ — 3 ЧАСА)
ШОРТ-ТРЕК (Екатерина Ефременкова)
Екатерина Ефременкова поборется за награды на своей второй Олимпиаде. Фото соцсети.
5 февраля
16.00 — 500 метров (квалификация)
17.25 — 18.25 — смешанная эстафета
7 февраля
16.30 — 17.45 — 500 метров (¼, ½ и финал)
9 февраля
16.45 — 1000 метров (квалификация)
17.45 — 3000 метров, эстафета (полуфиналы)
11 февраля
16.00 — 17.45 — 1000 метров (¼, ½ и финал)
13 февраля
16.35 — 16-45 — 3000 метров, эстафета (финалы)
16 февраля
16.30 — 18.20 — 1500 метров (¼, ½ и финал)
* Екатерина Ефременкова может выступить на всех дистанциях, но окончательное решение примет тренерский штаб сборной России.
ХОККЕЙ (Сергей Телегин , Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов)
Три игрока "Металлурга" сразятся за Олимпийскую сборную России. Фото ХК "Металлург".
Группы
А: Канада, США, Германия, Китай
В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
Расписание матчей сборной России
9 февраля
13.40 — Россия — Швейцария
11 февраля
9.10 — Дания — Россия
12 февраля
18.10 — Россия — Чехия
*Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займет в группе. По итогам группового этапа никто из команд не вылетает из турнира. Четыре команды проходят в 1/4: победители групп и лучшая из сборных, занявших второе место. Остальные сборные сразятся в квалификационном раунде.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (Ольга Фаткулина — 500 и 1000 метров, Анастасия Григорьева — 3000, 5000 метров)
Ольга Фаткулина выступит уже на своей второй Олимпиаде. Фото Минспорт.
5 февраля
13.30 — 3000 метров
10 февраля
17.00 — 5000 метров
13 февраля
18.55 — 500 метров
17 февраля
13.30 — 1000 метров
* Вопрос о выступлении Анастасии Григорьевой на дистанции 5000 метров будет решать тренерский штаб сборной России.
ФРИСТАЙЛ (Игорь Омелин, Анастасия Чирцова — ски-кросс, Александра Глазкова — хаф-пайп.
Для Анастасии Чирцовой Олимпиада-2022 в Пекине станет третьей в карьере. Фото Минспорт.
17 февраля
6.30 — 7.30 — хаф-пайп (квалификация, женщины)
8.30 — 12.15 — ски-кросс (квалификация, 1/8, ¼, ½, финал, женщины)
18 февраля
6.30 — 7.25 — хаф-пайп (финалы, женщины)
8.45 — 13.00 — ски-кросс (квалификация, /8, ¼, ½, финал, мужчины)
КЕРЛИНГ (Сергей Глухов, Дмитрий Миронов)
Сергей Глухов (на фото) выступит в Пекине с еще одним челябинцем Дмитрием Мироновым. Фото Минспорт.
9 февраля
17.05 — США — Россия (круговой раунд)
10 февраля
11.05 — Китай — Россия (круговой раунд)
11 февраля
6.05 — Швейцария — Россия (круговой раунд)
17.05 — Россия — Дания (круговой раунд)
13 февраля
6.05 — Италия — Россия (круговой раунд)
14 февраля
11.05 — Россия — Швеция (круговой раунд)
15 февраля
6.06 — Россия — Норвегия (круговой раунд)
17.05 — Россия — Канада (круговой раунд)
16 февраля
11.05 — Англия — Россия (круговой раунд)
18 февраля
11.05 — финалы за третье место
19 февраля
11.05 — финал
КСТАТИ
На Играх-2018 в Южной Корее выступали семеро южноуральских спортсменов.
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