«Тут снега-то, как у нас в сентябре»: челябинская семья застряла в Стамбуле из-за непогоды

На Турцию обрушился небывалый снегопад Фото: читатель КП

На турецкий Стамбул обрушился небывалый снегопад, из-за которого транспорт оказался буквально парализован. Это коснулось и городских автобусов, и самолетов, которые должны были вылетать в другие страны, в том числе и в Россию. В числе застрявших в Турции оказалась семья из Челябинска. Максим и Елена прилетели в Стамбул на прошлых выходных — увидели дешевые билеты и решили отдохнуть четыре дня. Сегодня они должны были лететь домой, но невольно их отпуск продлился — авиакомпания «Победа» перенесла рейс на завтра.

— Это какая-то жесть. Тут снега-то выпал горшок, как у нас в сентябре. И все, тут кипиш поднялся, все отменили, — рассказал КП-Челябинск Максим. — Вчера вообще людей посадили в самолет и не могли выпустить, потому что пошел сильный снег. Трап не могли подогнать и людям пришлось семь часов сидеть в самолете. Потом их разместили в аэропорту.

Максим дозвонился до «Победы» и там предложили решение проблемы. В стамбульском аэропорту находится представитель компании, можно обратиться к нему, и тогда пару бесплатно разместят в гостинице. Максим и Елена сейчас думают, воспользоваться этим предложением или за свой счет продлить номер в отеле, в котором живут. Есть вероятность, что потом можно будет за это отбить деньги у авиакомпании.

— До аэропорта ехать из отеля очень долго, не знаем, что делать. Вообще не круто, что пришлось задержаться в Стамбуле — мы все, что запланировали, уже посмотрели, делать нечего, — добавил Максим.

Снегопад в Стамбуле прекратился, поэтому есть все шансы, что челябинцы завтра вернутся домой. Их рейс назначен на 11 утра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После того, как пассажиры одного из рейсов оказались буквально запертыми в самолете, авиакомпания «Победа» публично потребовала от нового аэропорта Стамбула «прекратить издевательство над россиянами».

— Для аэропорта вашего статуса — «крупнейшего аэропорта Европы» — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов! — говорится в Instagram авиаперевозчика.

Погодные аномалии обязательно закончатся. Если вы запланируете поездку в Стамбул, — держите нашу инструкцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru