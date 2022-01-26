Результат скажут уже через 20 минут: в Челябинске открылась первая ковидная поликлиника

Перед открытием выстроилась очередь. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске на базе водогрязелечебницы по адресу Воровского 9а открылась первая ковидная поликлиника. Ее посетителями могут стать горожане, которые заподозрили у себя коронавирус. Здесь бесплатно примут независимо от прикрепления по месту жительства.

Необходимость в специализированной поликлинике появилась из-за роста заболеваемости в регионе. Еще неделю назад, 19 января, в статистике минздрава заболевших коронавирусом за день было 313 человек, а 26-го уже 957. Абсолютный антирекорд для региона.

Так проходит осмотр Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Здание грязелечебницы было выбрано потому, что оно стоит отдельно от других и за учреждением нет прикрепленного населения. Поэтому и попасть в ковидную поликлинику может любой житель Челябинска, который нашел у себя тревожные симптомы. Главное захватить с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Пока коридоры почти пусты Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Здесь проводится комплексное обследование на наличие коронавирусной инфекции. Любой гражданин, который что-то у себя заподозрил, либо контактный, может прийти сюда. В кабинете врача делается экспресс-тест, осмотр, также по показаниям можно сделать электрокардиограмму. Если врач назначает исследования крови, то здесь на первом этаже расположен процедурный кабинет, где ее можно сдать, — рассказала Татьяна Колчинская, заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

Специалисты заносят данные всех тестов в базу Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Экспресс-тест делается всего несколько минут. А полный осмотр занимает около 20. Если ковид выявляется, то больному выписывают больничный и бесплатно дают набор лекарств. Если оказывается, что человек болен чем-то другим, то его уже направляют по месту жительства. Если пациенту понадобится первая помощь, то и ее могут оказать. В поликлинике есть и дефибриллятор, и кардиограф, и кислородный концентратор, а также сумка с необходимыми медикаментами. Это важно, потому что, по словам врачей, «среднестатистическому» ковидному пациенту больше 65 лет и часто он имеет хронические заболевания.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Работает новая поликлиника с 9-00 до 18-00 без выходных. Планируется, что в день она сможет принимать до 350 пациентов. Если посетителей будет очень много, то под ковидную поликлинику заберут и второй этаж грязелечебницы. Пока он работает в обычном формате. Там проходят реабилитацию больные не только после ковида.

Необходимый набор для первой помощи Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Единственный минус — люди с подозрениями на ковид заходят в те же двери, что и идущие, например, на массаж. Имеющихся табличек пока явно недостаточно, чтобы понять, кому куда необходимо заходить. Но в лечебнице обещают внимательнее контролировать потоки пациентов.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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