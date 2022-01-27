«Бабушка, я попала в ДТП»: мошенники выманили у пожилой челябинки 400 тысяч рублей

Мошенники просили 1 млн. Фото: Ксения Тимофеева, камера «Интерсвязи»

«Случилась авария, срочно нужны деньги, иначе меня посадят…» Телефонные мошенники вернулись к старой схеме: позвонить под видом родственника чтобы «замять» проблему. Накануне пожилая челябинка отдала аферистам все свои сбережения — 400 тыс. рублей.

Около 4-5 часов вечера в квартире 65-летней женщины зазвонил городской телефон. Женский голос на том конце провода сказал: «Бабушка, это твоя внучка». Она сказала, что попала в ДТП и со словами «Я пошла в перевязочную», передала телефон «следователю».

400 ТЫСЯЧ, ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ

Мужчина рассказал, что в аварии пострадала девушка, у нее черепно-мозговая травма. Он заявил, что внучке грозит уголовная ответственность, надо собрать миллион.

— Бабушка сказала, что есть только 400 тыс. Он сказал: «Хорошо, остальное потом» и попросил написать заявление, — рассказала КП-Челябинск внучка потерпевшей Ирина. — Курьер приехал около 6 часов. Бабушка положила пакет наволочку, пододеяльник, воду — для меня в больницу, а с ними и конверт с деньгами.

Все это время собеседник был на связи и просил ни в коем случае не отключаться. Когда связь обрывалась, они тут же перезванивали. После того, как уехал курьер, «следователь» предложил написать еще одно заявление.

— После этого бабушка позвонила маме: «Ира попала в аварию». Мама очень удивилась и сказала, что я была в гостях час назад. Бабушка начала нервничать, отказывалась говорить, какую сумму она передала. В итоге мы уговорили ее написать заявление в полицию, — рассказала Ирина.

ИЩИТЕ КУРЬЕРА

Молодого человека, забиравшего деньги, сняла камера «умного домофона». Правда узнать его будет непросто: на голове капюшон, половину лица закрывает маска. Полиция забрала видео и сняла отпечатки пальцев в подъезде.

Семья предполагает, что забрать деньги мог обычный курьер.

— Когда я разместила пост, написал один молодой человек из Москвы. Он работал курьером и также забирал посылку, а потом ему звонили из полиции — оказалось, что в свертке были деньги для мошенников. Но в его случае прошло много времени и он уже не смог вспомнить детали, — рассказала Ирина.

Семья ищет хоть какую-то информацию о молодом человеке, чтобы найти мошенников по горячим следам.

В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили, что заявление от потерпевших действительно поступило. К сожалению, это далеко не единственный случай за последнее время. Размер ущерба доходит до миллиона. В полиции настоятельно просят горожан рассказать об этой схеме всем родственникам.

СТАРАЯ НОВАЯ СХЕМА

Мошенники звонят на городские телефоны, которые в основном остались только у пожилых. Но бывают и звонки на мобильные. История стандартная: родственник попал в беду, нужны деньги, чтобы закрыли дело или помочь пострадавшему. Несколько лет назад такая схема активно использовалась.

Злоумышленники все время на связи. Они не дают возможности положить трубку, чтобы человек осмыслил услышанное, созвонился с родственниками. Часто пожилые люди сами называют имена своих детей или внуков, а мошенники представляются ими.

— Трудно оставаться спокойным, когда сообщают о беде, в которую попал близкий человек. Но нужно постараться успокоиться и сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Если поступил такой звонок, нужно бросить трубку. Челябинцев, ставших жертвами мошенников, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.

Мошенники могут звонить не только под видом родственников или полицейских. Аферисты также звонят под видом банковских работников.

ПОЛИЦИЯ НЕДОРАБАТЫВАЕТ

Тема телефонных мошенничеств прозвучала на сегодняшней пресс-конференции нового главы ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

— Сложность в том, что многие граждане находятся вне зоны нашего контроля и вне границ Российской Федерации. К тому же сейчас есть технологии, которые помогают скрыть личность мошенника и его сложно установить. На территории России устанавливаем, но это тоже сложно. Работаем с провайдерами, банками. Раскрытие подобных преступлений около 20%, этого недостаточно, конечно, — рассказала Михаил Скоков, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск. — Я вижу один выход — это профилактическая работа с населением. Мы провели опрос жителей, которые стали жертвами, и большая часть из них признались, что не знали о таких мошенниках. В связи с этим понятно, что мы недорабатываем.

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