В районе Площади Революции в Челябинске оборудуют платные парковки

Платные парковки распространены в крупных городах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске определены места, где появятся первые платные парковки. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова. Пока проект будет работать в тестовом режиме и без взимания платы.

Выбраны три участка. Все они находятся в районе Площади Революции, где оставить машину на пару часов — большая проблема. Теперь здесь будет невозможно бросить автомобиль на ночь или просто оставить надолго. А вот сходить в театр, не выискивая место, перекусить в обед или прогуляться в парке — запросто.

Всего будет 300 платных мест:

— парковка от дома №2 до дома №5 по улице Площадь Революции (116 мест);

— парковка вдоль Сквера на Площади Революции со стороны Челябинвестбанка (142 места);

— парковка вдоль Сквера на Площади Революции со стороны Главного управления ЮУЖД (44 места).

В администрации подчеркнули, что платные парковки появятся исключительно в центральной части города и не затронут жилые кварталы. Содержать объекты будет Комитет дорожного хозяйства, а фактической реализацией займется компания-инвестор, которая уже запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах.

Оплатить парковочное место можно будет с помощью мобильного приложения.

— Заключено соглашение с техническим оператором, который создает транспортное приложение и саму платформу для реализации проекта, — рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. — Пилотный проект будет длиться в течение 6 месяцев. Пройдет отработка всех параметров проекта, технической взаимосвязи с электронными площадками системы город. Такие парковки создадут удобства автолюбителям.

Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. В ближайшее время будут внесены необходимые изменения в нормативные документы.

Платные парковки в центре города — часть транспортной реформы челябинской агломерации. Большое внимание уделяется развитию общественного транспорта. Власти уже существенно обновили парк: за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев. На нескольких улицах обустроены выделенные полосы. Проектирование дополнительных полос для автобусов и троллейбусов ведется по самым загруженным магистралям: проспекту Ленина, улице Труда, Братьев Кашириных, Чичерина, Молодогвардейцев, Рождественского, Копейскому шоссе. Ведется большая работа по замене трамвайных путей, ремонту перекрестков с переездами, внедрению современного светофорного регулирования для предоставления приоритетного проезда трамваям.

МНЕНИЕ

Идея создания в Челябинске платный парковой обсуждалась давно. В начале 2021 года Миндортранс провел опрос среди атовладельцев. 65% проголосовавших (2000 человек) оказались готовы платить за парковочное место, но по приемлемой цене. Также респонденты чаще всего выступали за упорядочивание парковок, жаловались, что им во время движения мешают стоящие машины.

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