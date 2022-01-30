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Общество30 января 2022 5:52

Событие мирового масштаба за 52 минуты : в Челябинске презентовали фильм «Аркаим. Колесница времени»

Зрители становятся свидетелями воссоздания колесницы, изменившей ход истории
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
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Ирина Текслер (справа), Алексей Текслер (в центре), Иван Семьян (слева) на презентации фильма

Ирина Текслер (справа), Алексей Текслер (в центре), Иван Семьян (слева) на презентации фильма

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске состоялась премьера фильма об историческом открытии мирового масштаба — «Аркаим. Колесница времени». В его основу лег эксперимент по воссозданию боевой колесницы, которая была изобретена жителями древнего Аркаима. Картину будут показывать на большом экране и фестивалях не только российскому зрителю, но и зарубежному. Ведь как показывают факты, корни у нас одни.

Презентация состоялась в кинотеатре им. Пушкина.

Презентация состоялась в кинотеатре им. Пушкина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аркаим давно стал брендом Челябинской области. Но что скрывается за красивым названием и сувениркой с картинкой круглого города? Дать четкий ответ порой не могут сами южноуральцы. Для одних Аркаим — некое место силы, встреч с единомышленниками, для других — малопонятная территория с археологическими находками. Для того чтобы понять их, пожалуй, надо снова изучить ленту времени, особенности бронзового века и прочитать ни один научный труд, отделяя мифологический бред от авторитетных источников.

— Этот фильм мы обозначили как научно-популярный, чтобы показать широкой аудитории. Ведь для ученых многое уже понятно, и без эксперимента. Аркаим расположен довольно далеко, к нему ведет не такая удобная дорога и было плохое понимание истоков и наследия. Задача фильма — возрождение интереса к истории и археологии. Не нужно ехать в Месопотамию и искать корни, потому что они здесь. Аркаим — это больше чем бренд. К счастью, нам не надо, как другим регионам, придумывать мифы, чтобы привлечь внимание, у нас есть реальные интересные факты, — отметила на презентации учредитель фонда 2020 Ирина Текслер, которая и стала инициатором съемки картины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

52 минуты фильма наглядно и понятно объясняют ценность Аркаима и его влияние на мировую культуру. Но перед создателями стал непростой вопрос — как удержать внимание зрителя.

Главной сюжетной линией стал научный эксперимент группы «Археос» по созданию боевой колесницы — техническом прорыве в бронзовом веке. Первые наработки начались еще при первооткрывателе Аркаима — Геннадии Здановиче. Под руководством Ивана Семьяна работы были продолжены. Перед учеными была задача не просто собрать колесницу в тех же размерах, которые можно было определить по найденным отпечаткам, но и реконструировать упряжь. А потом историки взялись за испытание на себе — пробовали проехать на боевой колеснице по полям, чтобы понять насколько умелыми были войны.

А еще в фильме наглядно показан сам город и его жители. Все это благодаря команде телеканала «Моя планета» и его главный редактор, наш земляк Николай Табашников:

— Есть роскошный музей, красивый вид города сверху, из раскопок — большая яма. Этого очень статично для большого фильма. Поэтому пришлось много рисовать — как выглядел сам Аркаим, воины, а это дорого. Но мы рады, что появилась история с колесницей и зрителю до последнего было интересно — чем же закончиться эксперимент, получится ли у ученых сделать то, что сделали до нас несколько тысячелетий назад аркаимцы.

Николай Табашников.

Николай Табашников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это колесница снималась в фильма. А ее копия установлена в аэропорту.

Это колесница снималась в фильма. А ее копия установлена в аэропорту.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущим стал актер Сергей Пускепалис. В фильме он рассказал, что часто слышал про Аркаим, тем более несколько лет проработал в магнитогорском театре (Магнитогорск расположен не далеко от Аркаима), но впервые побывал только на съемках.

— Для меня Аркаим теперь связан с одним простым русским словом — «чудо». Оно начинается с обнаружения города, ведь чудесным образом это место хранило себя в тайне столько тысячелетий. Потом Аркаим начал объединять команду интересных людей. Кино явилось венцом труда профессионалов своего дела.

Сергей Пускепалис.

Сергей Пускепалис.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Археолог Андрей Епимахов, который провел на Аркаим множество археологических сезонов, доволен увиденным, а главное соотношением научного и популярного, которые прекрасно дополнили друг друга.

— Южный Урал играл ключевую роль в событиях евразийского масштаба. Если говорить о бронзовом веке — это освоение меди, создание колесниц. Более ранее время — рисунки на стенах пещер в эпоху палеолита. Таких объектов в мире можно пересчитать на пальцах одной руки. И у нас такая пещера найдена, хотя ест проблемы с эксплуатацией как туристического объекта, охраной, но она есть. Все вместе это позволило включить Южный Урал в глобальную систему развития мира, — добавил Андрей Епимахов.

Андрей Епимахов.

Андрей Епимахов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об Аркаиме пока больше рассказывают на уроках краеведения в Челябинской области. В общих учебника о влиянии древнего города упоминается вскользь или не говорится вообще. Авторы фильма надеются, что с помощью картины «Аркаим. Колесница времени» ситуация изменится.

По словам Ирины Текслер, пока создатели не планируют выкладывать фильм в общий доступ. Это делается для того, чтобы зрители смогли насладиться красотой съемок и качеством объемной картинки на большом экране. Потом фильм покажут на телеканалах.

Команда ученых.

Команда ученых.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Старший оперуполномоченный Goblin», блогер Дмитрий Пучков тоже приехал, чтобы больше узнать об Аркаиме.

«Старший оперуполномоченный Goblin», блогер Дмитрий Пучков тоже приехал, чтобы больше узнать об Аркаиме.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Воскресенский.

Евгений Воскресенский.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгения Майорова и Сергей Пускепалис.

Евгения Майорова и Сергей Пускепалис.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Константин Струков и его ГК Южуралзолото стали спонсорами создания фильма.

Константин Струков и его ГК Южуралзолото стали спонсорами создания фильма.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие статуэтки на память получили создатели фильма.

Такие статуэтки на память получили создатели фильма.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресс-конференция после премьеры.

Пресс-конференция после премьеры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В подарок зрители получили карточную игру «Синташта»

В подарок зрители получили карточную игру «Синташта»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯИстория Челябинска и Челябинской области
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