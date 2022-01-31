«Вырезали все самое красивое»: невеста из Челябинска стала героиней шоу «Четыре свадьбы»

Участницы шоу. Фото: Телеканал Пятница / youtube.com

24-летняя Виктория из Челябинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы». В нем девушки из разных городов России посещают торжества соперниц и ставят за них оценки. Девушка, набравшая больше всех баллов, побеждает и получает деньги на свадебное путешествие. Участница из столицы Южного Урала рассказала КП-Челябинск, что осталось за кадром и как проходили съемки.

Как рассказала девушка, съемки проходили в конце лета — с 11 по 31 августа. Перелеты оплатил канал, а за каждый день такой «работы» девушки получили гонорар — 1 тысячу рублей. И за этот небольшой срок она побывала на торжестве в стиле 90-ых в Красноярске, празднике за 1 миллион в Новосибирске, молодежной свадьбе в Волгограде и своей, в Челябинске. Она, к слову, прошла в одном из самых известных мест города — на берегу озера Смолино. А избранник девушки — челябинский легкоатлет Даниил Котов, призер первенства мира по прыжкам с шестом. Свадьба Виктории и Даниила могла запомниться гостям и зрителям шоу выступлением гимнастки, женщины-силача, лимбо и тем, как невеста буквально отхлестала жениха плеткой.

Виктория и ее супруг Даниил. Фото: Телеканал Пятница / youtube.com

Отдельная особенность шоу — после каждого мероприятия девушки оставляют развернутые комментарии о свадьбе. И часто эти синхроны олицетворяют собой понятие «токсичность» — редакторы оставляют только самые колкие, едкие или насмешливые моменты. Коснулись ножницы монтажа и Виктории. По словам девушки, зрители не увидели около 70% сказанного ей, ведь там были позитивные оценки. Зато 30% негатива редакторы оставили. И если верить финальному варианту шоу, девушка около 10 раз сравнивала чужие свадьбы со своей, говоря «Совсем как у меня!».

— Это было смешно смотреть: фраза сказана один раз, а остальное редактор задавал вопросы: «как у тебя на свадьбе, у тебя же так было?», а я отвечала: «Ну, похоже на мою». Но это же наоборот хорошо, ведь если другой невесте понравилось, значит, у меня было все классно. Но это шоу, думаю, люди это понимают. Моих комментариев было больше всего. Я очень эмоциональный человек, что редакторам было на руку, — рассказала КП-Челябинск Виктория.

На свадьбе невеста буквально отхлестала жениха. Фото: Телеканал Пятница / youtube.com

Победила в этом выпуске 34-летняя сексолог Анастасия из Новосибирска. Как раз ее свадьба и стоила 1 миллион рублей. Но Виктории больше всего понравилось торжество 20-летней Марины из Волгограда. По словам девушки, именно этот праздник ей показался самым душевным и атмосферным. В целом, свой опыт участия в шоу девушка оценивает положительно. Говорит, все было «классно и интересно».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru