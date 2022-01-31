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Общество31 января 2022 8:44

Митяев с гитарой, интригующие вопросы от пионеров и ретро-танцы: как проходила премия «Светлое прошлое» в Челябинске

Показываем фоторепортаж с церемонии вручения
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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На сцене театра устроили завораживающее шоу

На сцене театра устроили завораживающее шоу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

30 января в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова состоялась XVIII церемония вручения премии «Светлое прошлое». В этому году девять лауретов получили статуэтку Эрнста Неизвестного «Кентавр с цветком в груди». Награда вручается выдающимся южноуральцам, которые прославили Челябинскую область.

Вели церемонию Марина Есипенко и Олег Митяев

Вели церемонию Марина Есипенко и Олег Митяев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А помогали им мальчишки-пионеры

А помогали им мальчишки-пионеры

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пионеры задавали детские вопросы, которые интересуют всех, но взрослые стесняются их спросить. И действительно, многие лауреаты даже не знали, как ответить. Например, хранителя античной скульптуры Людмилу Давыдову спросили, трогала ли она в детстве музейные экспонаты, несмотря на запрещающие таблички. Детям искусствовед ответила честно, что трогала и даже призналась, что без прикосновений невозможно оценить все величие античной скульптуры.

Свою награду получила бронзовый призер Олимпийских игр, тхэквондистка Анастасия Барышникова

Свою награду получила бронзовый призер Олимпийских игр, тхэквондистка Анастасия Барышникова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гитаристка Ирина Куликова не только получила премию, но и порадовала зрителей своим выступлением

Гитаристка Ирина Куликова не только получила премию, но и порадовала зрителей своим выступлением

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене выступила и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова

На сцене выступила и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Куликова порадовала зрителей двумя композициями. Она исполнила Шопена и внесла долю юмора в свое выступление сыграла «Мурку» из фильма «Место встречи изменить нельзя».

А Дина Гарипова посвятила песни своему наставнику — Александру Градскому, который тоже был лауреатом «Светлого прошлого».

Церемония стала еще красочней благодаря танцам от местных коллективов

Церемония стала еще красочней благодаря танцам от местных коллективов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученый-медик Андрей Благинин получил награду из рук пилота Евгения Новоселова

Ученый-медик Андрей Благинин получил награду из рук пилота Евгения Новоселова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Людмила Давыдова — хранитель античной скульптуры в «Эрмитаже»

Людмила Давыдова — хранитель античной скульптуры в «Эрмитаже»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олимпийский чемпион Мансур Исаев родом из Дагестана, но учился дзюдо в Челябинске

Олимпийский чемпион Мансур Исаев родом из Дагестана, но учился дзюдо в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинец Виктор Задков прославился достижениями в области лазерной физики

Челябинец Виктор Задков прославился достижениями в области лазерной физики

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режиссеру Дмитрию Тюрину награду вручил актер Игорь Костолевский

Режиссеру Дмитрию Тюрину награду вручил актер Игорь Костолевский

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Челябинцы» статуэтку получил скульптор Виктор Митрошин

В номинации «Челябинцы» статуэтку получил скульптор Виктор Митрошин

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А также трехкратная чемпионка Паралимиады в Токио, пловчиха Валерия Шабалина

А также трехкратная чемпионка Паралимиады в Токио, пловчиха Валерия Шабалина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский ансамбль «Ариэль» тоже порадовал своими песнями

Челябинский ансамбль «Ариэль» тоже порадовал своими песнями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это уже заявка на самые стильные костюмы

А это уже заявка на самые стильные костюмы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зрители завороженно смотрели на происходящее

Зрители завороженно смотрели на происходящее

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда Олег Митяев взялся за гитару, всем стало тепло и уютно

Когда Олег Митяев взялся за гитару, всем стало тепло и уютно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь можно было даже постучать по барабанам

Здесь можно было даже постучать по барабанам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Митяев в окружении лауреатов премии

Олег Митяев в окружении лауреатов премии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С ведущими и лауреатами провели пресс-конференцию

С ведущими и лауреатами провели пресс-конференцию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше фото с пресс-конференции и церемонии награждения смотрите в группе «Комсомольской правды-Челябинск» ВКонтакте.

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