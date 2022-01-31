Митяев с гитарой, интригующие вопросы от пионеров и ретро-танцы: как проходила премия «Светлое прошлое» в Челябинске

На сцене театра устроили завораживающее шоу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
30 января в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова состоялась XVIII церемония вручения премии «Светлое прошлое». В этому году девять лауретов получили статуэтку Эрнста Неизвестного «Кентавр с цветком в груди». Награда вручается выдающимся южноуральцам, которые прославили Челябинскую область.
Вели церемонию Марина Есипенко и Олег Митяев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А помогали им мальчишки-пионеры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пионеры задавали детские вопросы, которые интересуют всех, но взрослые стесняются их спросить. И действительно, многие лауреаты даже не знали, как ответить. Например, хранителя античной скульптуры Людмилу Давыдову спросили, трогала ли она в детстве музейные экспонаты, несмотря на запрещающие таблички. Детям искусствовед ответила честно, что трогала и даже призналась, что без прикосновений невозможно оценить все величие античной скульптуры.
Свою награду получила бронзовый призер Олимпийских игр, тхэквондистка Анастасия Барышникова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гитаристка Ирина Куликова не только получила премию, но и порадовала зрителей своим выступлением
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На сцене выступила и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ирина Куликова порадовала зрителей двумя композициями. Она исполнила Шопена и внесла долю юмора в свое выступление сыграла «Мурку» из фильма «Место встречи изменить нельзя».
А Дина Гарипова посвятила песни своему наставнику — Александру Градскому, который тоже был лауреатом «Светлого прошлого».
Церемония стала еще красочней благодаря танцам от местных коллективов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ученый-медик Андрей Благинин получил награду из рук пилота Евгения Новоселова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Людмила Давыдова — хранитель античной скульптуры в «Эрмитаже»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Олимпийский чемпион Мансур Исаев родом из Дагестана, но учился дзюдо в Челябинске
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинец Виктор Задков прославился достижениями в области лазерной физики
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Режиссеру Дмитрию Тюрину награду вручил актер Игорь Костолевский
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В номинации «Челябинцы» статуэтку получил скульптор Виктор Митрошин
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А также трехкратная чемпионка Паралимиады в Токио, пловчиха Валерия Шабалина
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинский ансамбль «Ариэль» тоже порадовал своими песнями
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А это уже заявка на самые стильные костюмы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зрители завороженно смотрели на происходящее
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Когда Олег Митяев взялся за гитару, всем стало тепло и уютно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Здесь можно было даже постучать по барабанам
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Олег Митяев в окружении лауреатов премии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С ведущими и лауреатами провели пресс-конференцию
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Больше фото с пресс-конференции и церемонии награждения смотрите в группе «Комсомольской правды-Челябинск» ВКонтакте.
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