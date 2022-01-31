Митяев с гитарой, интригующие вопросы от пионеров и ретро-танцы: как проходила премия «Светлое прошлое» в Челябинске

На сцене театра устроили завораживающее шоу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

30 января в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова состоялась XVIII церемония вручения премии «Светлое прошлое». В этому году девять лауретов получили статуэтку Эрнста Неизвестного «Кентавр с цветком в груди». Награда вручается выдающимся южноуральцам, которые прославили Челябинскую область.

Вели церемонию Марина Есипенко и Олег Митяев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А помогали им мальчишки-пионеры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пионеры задавали детские вопросы, которые интересуют всех, но взрослые стесняются их спросить. И действительно, многие лауреаты даже не знали, как ответить. Например, хранителя античной скульптуры Людмилу Давыдову спросили, трогала ли она в детстве музейные экспонаты, несмотря на запрещающие таблички. Детям искусствовед ответила честно, что трогала и даже призналась, что без прикосновений невозможно оценить все величие античной скульптуры.

Свою награду получила бронзовый призер Олимпийских игр, тхэквондистка Анастасия Барышникова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гитаристка Ирина Куликова не только получила премию, но и порадовала зрителей своим выступлением Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене выступила и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Куликова порадовала зрителей двумя композициями. Она исполнила Шопена и внесла долю юмора в свое выступление сыграла «Мурку» из фильма «Место встречи изменить нельзя».

А Дина Гарипова посвятила песни своему наставнику — Александру Градскому, который тоже был лауреатом «Светлого прошлого».

Церемония стала еще красочней благодаря танцам от местных коллективов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученый-медик Андрей Благинин получил награду из рук пилота Евгения Новоселова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Людмила Давыдова — хранитель античной скульптуры в «Эрмитаже» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олимпийский чемпион Мансур Исаев родом из Дагестана, но учился дзюдо в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинец Виктор Задков прославился достижениями в области лазерной физики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режиссеру Дмитрию Тюрину награду вручил актер Игорь Костолевский Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Челябинцы» статуэтку получил скульптор Виктор Митрошин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А также трехкратная чемпионка Паралимиады в Токио, пловчиха Валерия Шабалина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский ансамбль «Ариэль» тоже порадовал своими песнями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это уже заявка на самые стильные костюмы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зрители завороженно смотрели на происходящее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда Олег Митяев взялся за гитару, всем стало тепло и уютно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь можно было даже постучать по барабанам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Митяев в окружении лауреатов премии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С ведущими и лауреатами провели пресс-конференцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше фото с пресс-конференции и церемонии награждения смотрите в группе «Комсомольской правды-Челябинск» ВКонтакте.

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