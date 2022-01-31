Юрист: в Челябинской области начали массово взыскивать долги по старым кредитам

Юрист уверен: проблемы можно избежать, если не пускать все на самотек. Фото: соцсети

Если вы брали кредит или заем 15-20 лет назад и не вернули его, бойтесь! Кредитор не забыл о вашей задолженности за столько лет, как может казаться. Юрист из Челябинска Александр Щербинин сообщил, что в конце прошлого года несколько компаний, специализирующихся на старых долгах, огромными «пакетами» купили у банков неликвидные долги начала-середины 2000-х годов. И теперь они обращаются в суд. Юрист написал об этом на своей странице в социальных сетях. Публикуем его разъяснения:

— В силу того, что заемщик уже сменил несколько мест жительства и не получит извещение о суде, либо традиционно ужасно сработает почта и извещение опять же не будет вручено, дело рассмотрят в отсутствие ответчика.

Самое обидное — это когда человек узнает о том, что по его старому долгу кредитор обратился в суд, но все равно ничего не предпринимает из-за того, что с момента истечения срока возврата кредита/займа прошло много лет. Он услышал, что есть такое понятие как срок исковой давности, по которому суд вроде как должен отказать. В действительности, срок исковой давности (3 года) применяется только в случае, если об этом заявил в суде должник. По собственной инициативе суд применить срок исковой давности не может!

В результате с людей взыскиваются долги по договорам 15-20 летней давности. Заявить о пропуске срока исковой давности при обжаловании нельзя, это нужно делать в первой инстанции. Перед Новым годом фирмы, специализирующиеся на покупке долгов, подали сотни исков в отношении жителей нашей области. В итоге по таким древним долгам будут взысканы десятки (если не сотни миллионов рублей), чего можно избежать, просто придя в суд на пять минут, либо «Почтой России» или электронной почтой направив заявление о пропуске срока исковой давности.

Не надейтесь, что вы получите извещение о начале рассмотрения гражданского дела по почте — зайдите на сайт суда по месту своей регистрации (прописки), слева в меню найдите раздел «Судебное делопроизводство», в графе «Участники» введите фамилию и нажмите поиск.

Сайт выдаст все дела с вашим участием. Если ничего нет, то вы потратили всего 2-3 минуты времени. Если есть поданный в отношении вас иск — вы сэкономите крупную сумму денег.

Напишите заявление (от руки, на компьютере) с просьбой применить последствия пропуска срока давности по данному иску о взыскании задолженности по кредитному договору. Сфотографируйте или отсканируйте, чтобы была дата и подпись. И направьте его на электронную почту суда, принесите и сдайте в канцелярию или на само судебное заседание.

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