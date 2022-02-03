Как имеют право наказать непривитых сотрудников: в Федерации профсоюзов Челябинской области разъяснили спорные моменты

Без сертификата на работу могут выйти не все. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области действует постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Мера коснулась всех, кто работает с людьми, оказывает услуги. Это сотрудники администраций, сферы ЖКХ, банков, учреждений культуры, медперсонал, тренеры и продавцы.

В то же время вакцинация является добровольной. Отсюда и недопонимание у многих сотрудников: прививка — дело добровольное, но работать без нее не получится. Другой вопрос: если решил не ставить прививку, какие меры имеет право принять работодатель? Законно ли отстранение, увольнение или отправка в отпуск без содержания? На эти вопросы отвечает главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Галина Корзо. За консультацией к ней обращаются как работодатели, так и их сотрудники.

ПОЧЕМУ «ПЕПЛОС» ПРОИГРАЛ

История конца 2021 года заставила ликовать всех, кто принципиально игнорировал масочный режим. Сотрудница чебаркульской швейной фабрики «Пеплос» была уволена за отсутствие этого средства защиты на рабочем месте. Начальник несколько раз делал выговор строптивой швее, а в итоге уволил. Женщина пошла в суд и получила моральную компенсацию и заработную плату за вынужденные прогулы в 50 тысяч рублей. Роспотребнадзор регулярно штрафует за несоблюдение масочного режима предприятия, а здесь еще и сотрудница наказала рублем. Но в этой истории оба оказались хороши, доведя ситуацию до крайности.

Большинство сотрудников надевают маску и не идут на конфликт. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

—По поводу ношения масок вопросов, как правило, не возникает, — рассказывает Галина Корзо. — Это редкие случаи. В ситуации со швейной фабрикой, конечно, работодатель не имел право уволить. Отсутствие маски даже не является основанием для отстранения от работы. Руководитель мог применить любой вид дисциплинарного взыскания. Если в причинах увольнения был прописан отказ от ношения маски, это неправомерно. На самом деле работодатель может применять меры за несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, но увольнять — незаконно.

ЕСЛИ ТЫ НАЧАЛЬНИК, СОБИРАЙ БУМАЖКИ

Жалуются в профсоюз не только сотрудники, которые испытывают давление на работе из-за своей позиции против вакцинации от коронавируса. Получить консультацию спешат работодатели, чтобы не оказаться в ситуации швейной фабрики.

— Работодатели должны на сегодняшний день выполнять постановление главного санитарного врача, — поясняет главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Галина Корзо. — В первую очередь должна вестись разъяснительная работа со стороны руководителя, несмотря на то, что много об этом говорят по телевизору. Затем он должен издать приказ или распоряжение, установить сроки вакцинации. С распоряжением все должны быть ознакомлены под роспись. Сотрудники имеют право написать отказ и приложить документы в случае, если он обоснованный. Работники должны именно письменно отказаться, если не желают делать прививку. У работодателя есть право издать приказ об отстранении до того момента, как работник сделает прививку и предоставит подтверждающий документ, либо когда будет отменено постановление главного санитарного врача.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ И ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ

Чтобы не нарушать постановление об обязательной вакцинации, начальники всячески пытаются избавиться от сотрудников его неисполняющих. Настоятельно просят написать заявление на увольнение по собственному желанию или используют более мягкий вариант — уйти в отпуск по собственному желанию. Оба предложения — незаконны, отмечает Галина Корзо. Но многие не видят отличие между отстранением от работы и отпуском. Ведь в обоих случаях заработной платы не будет.

За отсутствие прививки от коронавируса могут отстранить, но не уволить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

— Мы столкнулись с тем, что работодатель превышает свои полномочия, отправляя сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы. И это не единичный случай. Многие подумали, что отстранить от работы — значит отправить в отпуск без сохранения заработной платы. Но в трудовом кодексе отпуск предоставляется по заявлению работника и по согласованию сторон. При этом оговаривается количество дней отпуска. Отстранение же — это приказ, который действует до момента, пока сотрудник не поставит прививку. Например, работника проверяют на запах алкоголя и отстраняют до выяснения обстоятельств. Его не увольняют и не дают день без содержания.

Были моменты, когда работника принуждали к увольнению. Но отказ от вакцинации не является основанием для увольнения. Работодатель без вашего заявления не может это сделать. В наших случаях удавалось решать конфликты мирно, без обращений в прокуратуру и судебной практики.

До окончания пандемии всем приходится принимать решение: следовать правилам, установленным Роспотребнадзором или ждать окончания особого режима. В пятую волну коронавируса аргументы ативаксеров и антимасочников будут звучать не слишком убедительно даже в суде.

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