Стоят дорого, а покупать нечего: эксперты рассказали, стоит ли сейчас приобретать квартиру в Челябинске

Ипотечники сегодня предпочитают комфорт: квартиры в кирпичных домах с хорошей площадью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Южноуральцы на фоне ослабления рубля, роста цен на квадратные метры и подорожания ипотеки, кинулись спасать свои деньги, вкладывая их в жилье. Причем эксперты рынка уверены — люди покупают недвижимость не столько для инвестиций, а чтобы улучшить свою жизнь, пока условия позволяют. Долго ли будут расти цены на жилье и почему заемщикам не интересны маленькие квартиры — в материале «Комсомольской правды-Челябинск».

СНАЧАЛА ЦИФРЫ

Прошедший год был для рынка недвижимости Челябинской области активным. По данным регионального минстроя, построено больше 1,7 млн кв. м. жилья — на 9,9% больше, чем в 2020 году. Причем большая часть из этого — индивидуальное жилищное строительство (+45,8% за год). План на этот год такой же. Руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных сообщила, что в 2021 году количество учетно-регистрационных действий выросло на 16%:

— Большая часть из них — регистрация прав на жилье. На 29% выросло число регистраций долевого участия в строительстве, на 14% — сделки с земельными участками. При этом количество сделок по ипотеке уменьшилось.

При этом в челябинском отделении Банка России говорят, что в прошлом году объем выданных ипотечный кредитов вырос на треть — выдано 55 тысяч кредитов на сумму больше 100 млрд рублей.

— Наиболее быстро росло ипотечное кредитование под покупку квартир в строящихся домах — на 40% к 2020 году до 26 млрд рублей, — сообщила заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Она же отметила, что за год вырос средний размер кредита: если в январе 2021 года южноуральцы в среднем брали в ипотеку 1,7 млн рублей, то уже в декабре — 2 млн рублей. На год вырос срок ипотеки — до 18 лет.

НАСКОЛЬКО И ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ

То, что в ипотеку стали брать большие суммы, логично. Жилье прилично подорожало — на 10-30% в разных сегментах. А где-то рост доходит до 50%!

— Так как действуют программы субсидирования ипотеки на новостройки (ставки ниже), то цены на жилье на первичном рынке выросли больше. Вторичный рынок тоже «подрос», но не так сильно — в основном на более «свежие» дома 10-30 лет, — говорит президент региональной Гильдии риэлторов Южного Урала Лилия Грязных.

Оказывает свое влияние и рост цен на стройматериалы. По данным Росстата, за прошлый год они подорожали на 28%. Как уточнила начальник отдела продаж АО ЮУ КЖСИ Ольга Валова, в основном это железобетон и панельные материалы, на которые поднимают цены заводы. В среднем в 2021 году квадратный метр и в новостройке, и на вторичном рынке Челябинска стоил 51 кв. м. Но жилье в Челябинске по-прежнему одно из самых дешевых в стране. Тем не менее, цены растут. Во многом из-за того, что, оказывается, желающих купить новые квартиры больше, чем тех, кто их продает. Соответственно, пока есть высокий спрос — цены падать никак не будут.

Банки постепенно поднимают ставки по ипотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КУПИТЬ ХОТЯТ, НО НЕЧЕГО

— В Челябинской области мы видим дефицит жилья — спрос как на первичном, так и на вторичном рынке сохраняется. Но из-за роста ставок, заявок на ипотеку на вторичку стало меньше, — говорит Лилия Грязных. — Большинство южноуральцев не могут позволить себе ждать, пока дом достроят, поэтому выбирают дома в высокой стадии готовности. Но их у нас немного. Поэтому пока ставки на госипотеку в новостройках будут держаться, спрос не уменьшится. И при сохранении дефицита жилья цены на вторичку встанут или немного подрастут. Но, я думаю, максимум до весны. Весной, скорее всего, цены понемногу будут стагнировать.

В Челябинске действительно не так много новых проектов. Как уже озвучили эксперты, челябинцы предпочитают покупать квартиры в уже построенных домах, с инфраструктурой. Лилия Грязных говорит, что в топе сегодня — ЖК на Северо-Западе: «Ньютон», «На Макеева», «Олимп» — точечные застройщики, а также спальные районы неподалеку от города.

— Большой интерес у покупателей к ЖК на Алом поле, так как в центре города строят мало новых домов, — добавила она. — Если говорить о загородных поселках, то это Кременкульское и Уфимское направления.

НЕ ИНВЕСТИЦИИ, А ДОЛГОЖДАННАЯ ПОКУПКА

Последние пара лет для тех семей, что планировали покупку квартиры, действительно были интересными. Таких низких ипотечных ставок не было давно. Плюс госпрограммы, по которым ипотеку можно оформить под ставку под 6-7%, а то и меньше. Кстати, льготная ипотека заканчивается в июле этого года, семейная — в декабре 2023 года.

Но ставки понемногу ползут вверх из-за роста ключевой ставки Банка России. ЦБ в прошлом году семь раз поднимал ставку. На днях ставку пересмотрел Сбербанк. Сейчас здесь можно оформить заем на ипотеку с господдержкой от 5,85%, на вторичном рынке — от 10,1%. В ВТБ в итоге ставка по ипотеке выросла в два раза до 8,5%. Практически во всех банках не по госпрограммам ипотека стала двузначной.

В региональном ЦБ уверяют: за прошедший год ставки по ипотеке выросли всего на 0,5 п.п. — до 8%. На покупку в строящихся домах процент, наоборот, чуть уменьшился до 5,8%. К тому же активно заемщики пользуются рефинансированием ипотеки.

— В январе мы увидели некоторый спад по заявкам на ипотеку. Но стоит отметить, что сейчас заемщики приходят к нам более осознанные. А не так, как в первом полугодии 2021 года, когда заявки поступали хаотично, без четкой цели на покупку квартиры. Сейчас же заемщики чаще доводят оформление ипотеки до конца, — рассказала начальник отдела ипотечного кредитования банка «УРАЛСИБ» Елена Пономарева.

По ее словам, все больше сделок приходится на выкуп ипотечных квартир — таких продают сегодня очень много. Причем эксперты уверяют — не так уж и много в Челябинске «инвестиционных» квартир, когда жилье берут чисто для вложений.

— Раньше мы говорили, что квартиры покупают для себя, а сейчас — чтобы улучшить свои жилищные условия. Изменились акценты. Челябинцы все чаще выбирают квартиры в кирпичных и монолитных домах. Даже заемщики с небольшим доходом (меньше 20 тыс. руб.) не интересуются малогабаритными квартирами, — говорит начальник управления ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Елена Крикун.

Покупателям сейчас нужен комфорт — нормальные парковки, благоустроенная территория и пр. В связи с этим, говорит Ольга Валова, многие застройщики сейчас пересматривают свои проекты и учитывают новые тенденции в новых концепциях.

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