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Общество3 февраля 2022 16:52

Дополнительные коронавирусные ограничения начнут действовать в Курганской области с 4 февраля

Несовершеннолетним запретят посещать ТЦ без взрослых
Ян Стоев
Ян Стоев
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С 7 февраля запрещается проведение мероприятий для детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях.

С 7 февраля запрещается проведение мероприятий для детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области вводятся новые коронавирусные ограничения. Они будут распространяться на детей. Начиная с 4 февраля, им запрещается посещать торгово-развлекательные центы и кинотеатры без сопровождения взрослых. Соответствующее решение принял региональной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

— С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, — сообщили в правительстве Курганской области.

Кроме того, с 7 февраля в регионе приостановления проведение мероприятий для детей в культурно-досуговых учреждениях (театры, музеи, библиотеки, кружки и т.п.).

Также с 4 по 18 февраля в школах Курганской области вводится дистанционный формат обучения, за исключением малокомплектных школ, где учится менее 200 детей.

Теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов также будут проходить с применением дистанционных технологий. Практика для них организована в очном формате.

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