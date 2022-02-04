Отмена занятий в Челябинске 2022: при какой температуре ученики не идут в школу

Отмена занятий происходит при минус 25 и ниже - для каждого класса свои условия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году ученики не ходили в школу из-за каникул и карантина. Но из-за морозов занятия пока не отменяли. Какой должна быть температура и скорость ветра, чтобы не нужно было идти на уроки? «Комсомолка» объясняет.

Решение об отмене занятий в школах Челябинска принимает Комитет по делам образования. Он основывается на температурном графике, который действует в регионе еще с 2005 года. Чтобы примерно представлять, отменят ли занятия, достаточно знать показатели, на которые ориентируются чиновники.

Ученики начальной школы остаются дома, если на улице холоднее минус 25 градусов.

У детей до 7 класса отмена занятий в школе происходит при:

— температуре -25 и ветре больше 5 метров в секунду,

— -26-27 и нормальном ветре,

— и при минус 28-29 в штиль.

Школьники, которые учатся в 8 и 9 классах, перестают ходить на уроки, если:

— -26-27 и сильный ветер,

— -28-29 и порывы от 1 до 4 метров в секунду,

— -30 и безветренно.

Старшеклассникам же объявляют об отмене занятий в школах только при низких температурах:

— -28-29 и скорость от 5 метров в секунду,

— -30 градусов и нормальный ветер,

— ниже 31 градуса (и не важно, есть ли порывы вообще).

Этот порядок распространяется на все школы города на обе смены. Но чтобы убедиться, что собираться на учебу не нужно, лучше перестраховаться и посмотреть информацию об отмене занятий в школах Челябинска на сайте единой дежурно-диспетчерской службы или на портале управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

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