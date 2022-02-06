Ожившая реликвия: челябинец восстановил аэросани, спроектированные его дедом в прошлом веке

Эти сани было созданы несколько десятилетий назад. Фото: Иван Лобырин

Эта семейная реликвия провисела в амбаре несколько десятилетий. Но оказалась на ходу. Внук изобретателя усовершенствовал аэросани и оживил память о своем дедушке.

Аэросани ездят на простом бензине. И могут развивать скорость до 100 км/ч. Проверено в соревнованиях с иномаркой! Набираюсь мощность не хуже японского Ниссана. Легкий деревянный каркас с откидной стеклянной кабиной, винтовой механизм, лыжи и, конечно, мотор — вот и вся конструкция. Но в ней оказалось много хитрого для самодельной машины.

— Дед вывел очень много тонкостей. Например, дополнительный привод, который приводил в действие шестивольтовый генератор, привод печки, чтобы был обдув на лобовое стекло, — рассказывает внук изобретателя Иван Лобырин.

Старший Лобырин — Александр Александрович — родился в 1930 году в небольшом селе Челябинской области. Закончил 6 классов и всегда тянулся к технике, придумывал, как ее усовершенствовать. Одной из интересных разработок внук называет подборщик сена — устройство, предназначенное для подбора и прессования соломы, который выполнял двойную норму. После таких ноу-хау Александра Александровича назначили заведующим машинного двора в совхозе.

В семье Лобыриных все интересовались техникой. Фото: Иван Лобырин

Потом аэросани пылились на крыше амбара. В 2003-ем году Александра Лобырина не стало, и только спустя 13 лет его сын и внук впервые сняли аэросани и запустили их.

— Отец как-то попробовал прокатиться. За столько лет сани покрылись пылью, но поехали, получилось! Потом я приехал, покатался и сломал. Не выдержал каркас из березовых стволов, дерево сгнило. Тогда-то я и пообещал восстановить дедовы сани, — улыбаясь рассказывает Иван.

Внук изобретателя все свободные вечера проводил в гараже. Переставил карбюратор, несколько мелких деталей, заменил все деревянные элементы в конструкции. И семейная реликвия ожила! Теперь аэросани «бегают» как новые, и хранятся все в том же амбаре, в доме семьи Лобыриных.

Фото: Иван Лобырин

Кстати, изначально силовой агрегат стоял легендарной марки Harley-Davidson. А вот откуда он взялся в небольшом южноуральском селе остается загадкой: дед Ивана Лобырина так никому и не рассказал, где взял трофей. Позже сын изобретателя все-таки поменял двигатель на мотор с «Урала», и тем самым усовершенствовал его.

Сейчас Иван не дает аэросаням застояться, иногда катается на них по разрешенным местам в лесах и озерам.

На этих санях дед Ивана ездил на охоту. Фото: Иван Лобырин

Кстати, изобретатель Александр Лобырин — родственник Героя Советского Союза, в 43-м году командира роты 30-го гвардейского воздушно-десантного полка Николая Лобырина. Его именем названа улица в Челябинске.

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