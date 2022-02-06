Топ городов Челябинской области, где заражаются коронавирусом больше всего

Коронавирус начал распространяться бешеными темпами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области каждый день выявляют тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В сутки ковид подтвердился почти у пяти тысяч человек. На основе данных управления Роспотребнадзора мы составили топ городов Челябинской области, где заражаются больше всего.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 194 532 заболевших. Это по данным на 6 февраля. Конечно, больше всего случаев выявляется в крупных городах — Челябинске и Магнитогорске. В столице области за сутки зарегистрировано 1517 пациентов, а в городе металлургов — 642.

Среди других территорий на первом месте по заражаемости — Копейск (326 случаев).

На втором — Саткинский район. Там за сутки заболели 296 человек.

На третьем — Сосновский район, в котором много коттеджных поселков. Там выявлено 262 случая.

В пятерку антирейтинга также попали Еманжелинский район — 226 случаев, Златоуст — 209.

Замыкают десятку по заболеваемости коронавирусом — Миасс (169 случаев), Пластовский район (141 случай) и Карталинский ( 120 случаев).

Меньше всего заболевших оказалось в Усть-Катаве (там за сутки не поставлено ни одного нового диагноза), Кунашакский и Кусинский районы, где выявлено по одному пациенту с коронавирусом.

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