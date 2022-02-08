В Челябинской области сожитель зарезал молодую артистку, пока ее дети были в соседней комнате

Яна работала в местном доме культуры. Фото: uksmp-plast74.ru

В Челябинской области в селе Демарино была убита 26-летняя мать двоих детей Яна Мардамшина. По предварительным данным, девушку в ходе бытовой ссоры зарезал ее 25-летний сожитель, после чего мужчина нанес раны и себе, чтобы инсценировать самооборону.

— Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в следственном комитете.

Корреспондент КП-Челябинск также пообщался с близкой знакомой девушки Натальей Малаштан. Как выяснилось, девушка работала в местном доме культуры, учила детей пению, и сама была творческим человеком. На работе ее характеризуют как отзывчивого и трудолюбивого работника. Но, по словам Натальи, Яне не везло с мужчинами — ранее она дважды уже была замужем и оба брака закончились разводом.

Фото: Соцсети

— Тяжелая судьба была у девочки. Я ее знаю с 2013 года. Яна была не нужна маме, воспитывала ее бабушка-инвалид. Потом, когда она старшую дочь родила, ей было негде жить, я ее приютила. Потом она опять вышла замуж, родила мальчика, но муж опять непутевый оказался. Она сама встала на ноги, своим умом и трудом. И потом у нее этот сожитель был. Он был запойный, на этой почве у них был скандал. И он тем вечером сперва ударил ее, дочка начала это на телефон снимать, детям он сказал зайти в [другую] комнату. И потом он ее ножом ударил, вложил его ей в руки и убежал. Дочь первой и увидела тело. Всю ночь его искали, — рассказала КП-Челябинск Наталья Малаштан.

Дети Яны, по словам Натальи, учатся в начальной школе. Дочери 10 лет, а сыну — 7. Что теперь будет с детьми — неизвестно. Чтобы это выяснить, мы отправили запрос в министерство социальных отношений Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru