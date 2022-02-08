Заоблачные суммы: почему в Челябинске на улице тепло, а квитанции за отопление — многотысячные

У некоторых челябинцев платежи за тепло за январь увеличились на 500-1000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы недоумевают и возмущаются, получив квитанции за отопление за январь: +500 рублей, +1000 рублей, а где-то еще больше! В соцсетях чего только не пишут: и что платежи должников раскидывают, и что на такие тарифы надо в прокуратуру жаловаться. Почему на самом деле выросла плата за отопление — объяснили специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт».

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СУММА В ПЛАТЕЖКАХ

Сумма платежа за отопление складывается из тарифа и объема потребленного ресурса. Первый — тариф — утверждается властями один раз в год, в июле. Вторая составляющая платежа — объем потребленного ресурса (по нормативу, если нет общедомовых счетчиков). Он зависит от месяца начисления, погоды, экономности собственников и работы управляющей компании.

— Традиционно зимние месяцы — одни из самых холодных в году. По данным «Уральского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила минус 9 градусов, тогда как в октябре — минус 3,8 градусов. Самое серьезное понижение пришлось на конец декабря и январь 2022 года — температура опускалась до минус 23-28 градусов. Именно в такие дни дома потребляют больше всего тепла, — рассказали специалисты «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт».

ПОЧЕМУ КВИТАНЦИИ ЗА ЯНВАРЬ — ОГРОМНЫЕ

Обычно УК передают показания счетчиков с 23 по 25 число. И последние шесть-восемь холодных дней декабря будут включены в расчеты за январь 2022 года.

— А значит, суммы в квитанциях января будут выше, чем в предыдущем. Но волноваться не стоит, как только значения термометра начнут повышаться, сумма в квитанции пойдет на снижение, — комментируют теплоснабжающие организации.

Как менялась температура воздуха в декабре 2021 года. Фото: "Уралэнергосбыт"

А ЕСЛИ НЕТ СЧЕТЧИКА?

Напомним, в тех домах, где нет общедомовых счетчиков, плату начисляют по нормативу. Его исчисляют исходя из решения гордумы и тарифов, которые устанавливает минтарифа.

— Начисление по нормативу — «грубый» расчет, при котором, как правило, среднегодовая сумма за отопление выше, произведенной по прибору учета, — добавили в «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт».

КАК СЭКОНОМИТЬ

Если есть общедомовые счетчики, то собственники платят только за то тепло, которое потребил дом. И если проводить энергосберегающие мероприятия, то можно сэкономить. Например, если дом в хорошем состоянии и подготовлен к зиме — то экономия на лицо. Помочь в этом могут и УК, и сами собственники.

— Чтобы не было перерасхода и слишком жарко в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии в целях ее сбережения. Осуществить это может организация, обслуживающая дом, в соответствии с планом мероприятий по энергоэффективному использованию внутридомовых систем, а собственник вправе проконтролировать его исполнение, — уточнили в «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru