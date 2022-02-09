В Курганской области РЖД обязали заплатить 80 тыс. рублей за гибель лося

Суд решил, что сотрудники РЖД должны были позаботиться о безопасности лесных обитателей Фото: Дмитрий БРУШКО

Железнодорожникам придется заплатить за гибель лося в Зауралье. Такое решение принял Курганский городской суд.

Лесной зверь выбежал на рельсы и попал под поезд в феврале прошлого года на перегоне «Каргаполье-Твердыш» ЮУЖД. Нанесенный природе ущерб оценили в 80 тыс. рублей.

Прокуратура через суд потребовала возместить эти деньги.

— Согласно закону владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие объекты транспорта, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд подтвердил правоту надзорного ведомства и обязал «Российские железные дороги» возместить ущерб.

Это не первый случай как гибели диких животных на рельсах в Курганской области, так и возложения ответственности на железнодорожников. В прошлом месяце суд обязал ОАО «РЖД» выплатить 40 тыс. рублей в качестве компенсации за гибель косули, которую сбил поезд на перегоне «Лещево-Замараево-Шадринск».

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