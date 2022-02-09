«Спотыкался, падал часто»: чудом выживший после взрыва в Магнитогорске Ваня Фокин прошел курс реабилитации

За судьбой мальчика пристально следят с 10 месяцев. Фото: стоп-кадр программы.

Ваня Фокин, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, прошел курс реабилитации. Мальчик стал лучше ходить и теперь почти не спотыкается. Об этом в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» рассказала мама мальчика Ольга Фокина. Героем программы был детский доктор Леонид Рошаль.

Напомним, в шесть утра 31 декабря 2018 года дом, где жили Фокины, частично обрушился из-за взрыва. Ваня провел под завалами 35 часов на морозе -27 градусов.

Именно Рошаль собрал команду лучших врачей, когда ему сообщили, что под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске найден 10-месячный малыш. Ваню сразу эвакуировали спецбортом в Москву. У мальчика был перелом правой ноги со смещением и обморожение. Ногу удалось спасти от ампутации, но реабилитация продолжается до сих пор, спустя три года после трагедии.

— Долго выясняли, как же так как он остался живой, — вспоминала в студии программы уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. — Думали, как же так надо было сложиться вот этим перекрытиям, чтобы вокруг ребенка образовался такой домик, который сохранил его жизнь.

По видео благодарность Леониду Рошалю высказала мама Вани Фокина Ольга. 16 февраля мальчику исполнится 4 года. Он ходит в детский сад и полюбил бассейн.

— Недавно проходили курс реабилитации, в него был включен ЛФК, массаж, физиотерапия, — рассказала Ольга Фокина. — До этого проходили тоже курс реабилитации, в нем было еще ЛФК в бассейне, Ване очень понравилось. После бассейна ножка начала лучше двигаться, стал лучше ходить. До этого у него были проблемы, он спотыкался, падал часто. Спасибо за лечение, за восстановление, которое врачи клиники Рошаля сделали, какую работу выполнили.

Леонид Рошаль и Ваня Фокин с матерью Ольгой после выписки из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Фото: Иван МАКЕЕВ

КП-Челябинск Ольга Фокина рассказала, что реабилитацию они проходят регулярно в магнитогорской клинике, для них курсы бесплатные. Видеообращение для программы она записала еще осенью 2021 года. А вот встретиться лично с Леонидом Рошалем так и не получилось. Сейчас Ваня простыл, и пока занятия в бассейне, детский сад и дальнейшее восстановление пришлось отложить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ТЕМУ

Вспоминаем магнитогорскую трагедию: что известно о причинах взрыва в жилом доме и как живет чудом выживший мальчик спустя три года

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru