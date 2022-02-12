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Общество12 февраля 2022 10:00

В Кургане супруги заплатили 40 тыс. рублей за сертификаты о вакцинации от коронавируса

Теперь получивших документы без прививок мужа и жену будут судить, им грозит до 8 лет лишения свободы
Елена КОЛЧИНА
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Фальшивые QR-коды могут обойтись курганцам дороже, чем они думали

Фальшивые QR-коды могут обойтись курганцам дороже, чем они думали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Кургана очень не хотели делать прививки от коронавируса и не пожалели значительных для региона сумм, чтобы избежать уколов. Теперь купивших сертификаты о вакцинации супругов ждет суд. В отношении обоих возбудили уголовные дела о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий.

Как рассказали в СУ Следственного комитета по Курганской области, в октябре 2021 года 53-жительница Кургана передала сотруднице больницы 20 тыс. рублей за оформление подложного сертификата о вакцинации. Деньги она перевела на банковскую карту помогавшего в осуществлении аферы посредника.

Месяц спустя муж женщины решил воспользоваться проверенным способом и тоже заплатил 20 тыс. рублей за выдачу сертификата, не делая при этом прививки.

Пользоваться незаконно полученными QR-кодами у супругов получилось недолго. О преступлении узнали полицейские.

Сейчас продолжается расследование дела о взятке. Если суд подтвердит вину супругов, им будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 8 лет.

Ранее в Кургане задержали сотрудницу поликлиники, которая продавала сертификаты о вакцинации тем, кто боялся прививок, также задержали посредников, помогавших в поиске клиентов.

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