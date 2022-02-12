В Челябинской области 10-месячная девочка погибла, упав на раскаленную батарею – никто из семьи не заметил

Тело ребенка нашли в частном сельском доме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Нововарламово Октябрьского района от ожогов погибла 10-месячная девочка. Тело ребенка обнаружили в частном доме родственники. Обстоятельства смерти малышки сейчас выясняют представители правоохранительных органов и социальных служб.

Как рассказала корреспонденту КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, девочка спала рядом с матерью, упала и оказалась слишком близко к отопительной системе.

— Вызывает вопросы, почему мама не заметила, — отмечает Евгения Майорова.

Женщина не проснулась, когда случилось несчастье. Малышку нашли лишь когда было уже поздно.

Семья, в которой родилась девочка — многодетная. Вместе с погибшей малышкой детей было четверо. Всех их мать воспитывала без отца, с поддержкой бабушки и брата.

Известно, что у матери есть работа, а в антисоциальном образе жизни женщину сложно заподозрить. Местные власти и социальные службы называют семью благополучной. Односельчане тоже характеризуют мать положительно.

Старших детей пока что забрала к себе их бабушка.

— Мать сейчас находится в шоке, — рассказала Евгения Майорова. — По моей информации, с детьми работает психолог.

После гибели младенца проверки начали в Следственном комитете, прокуратуре и министерстве социальных отношений Челябинской области. В ведомствах надеются выяснить все обстоятельства смерти девочки, а также разобраться, приняли ли социальные работники все необходимые меры или недосмотрели, допустив трагедию.

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