«Словно высматривать кусочек золота в грязи»: как журналист КП-Челябинск ищет любовь на сайтах знакомств

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знакомство с девушкой на улице уже считается пережитком прошлого. То ли романтики перевелись, то ли время диктует новые правила и все переносит в Интернет. Теперь миллионы людей ищут вторую половинку на сайтах знакомств — с каждым годом они лишь увеличивают свою популярность. Журналист КП-Челябинск тоже периодически заглядывает туда в надежде найти ту самую. 14 февраля, в День всех влюбленных, он решил поделиться своим опытом интернет-знакомств.

— Честно, я не особо надеюсь, что именно здесь встречу любовь всей своей жизни. Но, как говорила моя химичка, чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса. Правда, чем дольше сидишь на этих сайтах, тем больше растворяется вера.

Я опробовал почти все приложения для знакомств, поэтому позволю себе классифицировать их. «Тиндер» — это что-то на богатом, «Мамба» — это что-то для людей старше 40, поэтому и название, видимо, составили из слов «мама» и «бабушка». «ДругВокруг» — это вообще ящик Пандоры. Такое чувство, что именно здесь находят героев для программы «Мужское и Женское». Лично мне заводить адекватные знакомства удается чаще всего на «Баду».

У приложений один алгоритм: высвечиваются фотографии девушек из твоего города, и если вы друг друга лайкаете, то случается так называемый мэтч, и вы можете пообщаться. Основная сложность быть парнем в таких приложениях — бешеная конкуренция. Девчонкам пишут очень часто и пишут все: от студентов и бизнесменов с крутыми тачками на аватарках до турков и гостей из соседних республик. Поэтому твое «Привет, как дела?» на фоне «Наташа, приезжай на сухофрукты» уж точно померкнет.

Да и такое повышенное внимание завысило самооценку, кажется, многим дамам. От каждой второй веет высокомерием по типу «давай, удиви, развлеки...» А чтобы девушка написала первой, Иисус должен как минимум вернуться к людям, ну, или хотя бы реки должны пойти вспять. Такие ситуации бывают, конечно, но очень редко. Да и сообщения, которые прилетают от девушек — не больше, чем «привет, как настроение».

Первое, что тяжело, но очень нужно осознать: здесь далеко не все сидят с той же целью, что и ты. В этих приложениях львиная доля девочек, которые заходят просто от скуки или считают себя дофига приколистками. Их выдают статусы: «по гороскопу скорпион, но для тебя могу стать раком». Именно так для меня выглядит красный флажок. Я очень даже за то, чтобы девушка шутила, но тут уж лучше даже классическое петросянское «Вы по гороскопу рыбы? А я пиво».

Чтобы хоть как-то выделиться в потоке диалогов, я начинаю беседу только голосовыми сообщениями и хоть как-то цепляюсь за профиль девушки. Никаких «привет, как дела», и это работает. Отвечают мне примерно четыре из пяти девушек, которым я пишу, но это совсем ничего не значит. Знакомство здесь напоминает добычу золота, когда ты просеиваешь песок и грязь, в надежде найти малюсенький драгоценный кусочек, а это опять блестящая крышка от консервы.

Нет, девушки неплохие, просто сложно поймать контакт. Некоторые знакомства переходят в живые встречи. Бывало, что встречались даже несколько раз, но заканчивается все примерно одинаково. Либо понимаешь сразу, что не то пальто, либо девушка торопит события и слишком уж хочет поскорее начать встречаться. Причем видно, что это не ты такой особенный, а человек просто спешит заткнуть тобой свое одиночество, а то и выйти замуж, пока годы молодые.

Но иногда здесь можно весело провести время, ведь порой прилетают странные предложения. Однажды мой вечер разразился сообщениями от некой Алены. Если вкратце, там было примерно следующее: «Привет, я лесбиянка. Шесть лет встречалась с девушкой, а она мне изменила с парнем. Теперь я хочу ей отомстить и тоже попробовать. В Челябинске на несколько дней, поэтому давай завтра встретимся».

Какой-нибудь персонаж из «Американского пирога» наверняка уже собирался бы на свиданку, но у меня возникли смешанные чувства. Кажется, я понял, что ощущают многие девушки, когда ими хотят воспользоваться. Чувствовал себя шестнадцатилетней девственницей, которую вот-вот хотят испортить — было неприятно, поэтому девушке я отказал.

А недавно у меня случился мэтч с заядлой феминисткой Маргаритой. Начиналось все неплохо: красивая девушка грамотно и иногда даже с юмором отвечала на сообщения. Пока мы не заговорили про стенд ап. «А женский стенд ап ты смотрел?» «Знаешь, обидно, что женщин там так мало...» «А ниче, что мужской стенд ап сексистский?» Это примерный списочек ее фраз. Оказалось, что ее оскорбляют шутки Руслана Белого. Я искренне считаю, что комик выходит смешить людей, а не оскорблять, и если ты этого не понимаешь, лучше вообще не смотри. Так я и сказал своей новой знакомой, и больше сообщений от Маргариты мне не поступало. Наверное, оскорбил ее чем-то.

Кстати, как журналисту здесь знакомиться даже полезно. Встречаются девушки самых разных профессий, которые могут быть интересны в моей работе. Например, недавно попалась девочка-следователь. Хороший был бы информатор, но общение с ней было настолько деревянным, что быстро сошло на нет. Если она так же общается со свидетелями и подозреваемыми, неудивительно, почему в городе проблема с раскрываемостью преступлений.

Подводя итог, скажу, что найти любовь здесь, наверное, можно. У меня есть минимум три знакомые девушки, которым удалось это сделать и выйти замуж. Мои же знакомства пока что не заходили дальше нескольких свиданий. С какими-то девушками мы и по сей день хорошо общаемся, другие — канули в лету. Посмотрим, к чему это приведет в будущем, а пока пойду потрачу зарплату на себя.

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