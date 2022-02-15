От игр до пряжи: выбираем подарки с хобби-гипермаркетом «Леонардо»

Многие знают хобби-гипермаркет «Леонардо» как место, где можно купить все для рукоделия. Но здесь есть и подарки на любой вкус! Помимо творческих наборов «Леонардо» предлагает товары для дома и развлечений, различные сувениры. Чтобы сориентировать вас в выборе, мы разложили подарки «по полочкам» в нашей подборке.

Для компании и праздничных посиделок

С настольной игрой любой праздник или встреча пройдет весело и увлекательно! В «Леонардо» вы найдете более 200 игр на любой возраст, количество игроков, тематику, на развитие различных навыков: логики, памяти, воображения. Настольная игра помогает создать атмосферу и на шумной вечеринке, и на уютных домашних посиделках. А если нужно добавить больше ярких впечатлений, обратите внимание на праздничные украшения: воздушные шары, гирлянды, хлопушки и карнавальные аксессуары.

Для детей

С помощью игр и рукоделия детям веселее и интереснее развивать творческие и умственные способности. В «Леонардо» представлен большой выбор наборов для детского творчества: от гравюр и альбомов с наклейками до кинетического песка, наборов для экспериментов и фокусов. В разнообразии головоломок, конструкторов и сборных моделей легко найдется интересный подарок и мальчику, и девочке.

Для любителей провести вечер наедине с собой

С этими подарками скучно точно не будет! Преподнесите пазлы или сборную модель, которые помогут перезагрузить мысли, расслабиться и полностью отвлечься от забот. Также обратите внимание на книги и журналы: в «Леонардо представлена не только литература по рукоделию и творчеству, но и книги по саморазвитию и раскраски-антистресс.

Для украшения интерьера

Благодаря наборам создавать декоративные вещицы может и абсолютный новичок в рукоделии! Почему бы не подарить близкому человеку возможность почувствовать себя настоящим творцом? Выбирайте подходящий вариант по уровню сложности и сюжету среди картин по номерам, алмазной мозаики, наборов для шитья игрушек. Если не уверены, что получатель подарка найдет время для творчества, можете подарить не сам набор, а уже готовое изделие, созданное своими руками.

Для создания уюта в доме

Дарите тепло и заботу с приятными мелочами для дома. Свечи и декоративные фигурки будут радовать глаз и дополнять интерьер. А полностью расслабиться, настроиться на отдых или работу помогут вкусные ароматы — диффузоры, аромасаше, благовония и другие ароматовары.

Для рукодельников

Узнайте больше о хобби вашего близкого человека и вручите качественный инструмент, который пригодится ему в работе. А если сомневаетесь, то вручите подарочный сертификат «Леонардо» — это выбор из более чем 100 тысяч товаров для творчества — настоящий рай для любителей рукоделия!!

Упаковываем подарки

В «Леонардо» можно найти всевозможные идеи для оформления подарков и букетов на любой повод, для мужчин и женщин. На ваш выбор большой ассортимент бумаги, коробок, наполнителей, лент, конвертов. Также интересные решения для упаковки можно найти среди товаров для флористики и скрапбукинга.

Приходите за идеями и вдохновением в хобби-гипермаркет «Леонардо» в Челябинске.

Не забывайте, что для входа необходим QR-код.

Адреса магазинов:

г. Челябинск, Копейское шоссе, д.64, ТРЦ «Алмаз», 3 этаж

Ежедневно с 10:00 до 22:00

тел.: (351) 216-50-57

г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 28, ТРК «Космос», 2 этаж

с 10:00 до 22:00

тел.: (351) 210-09-79

Интернет-магазин leonardo.ru;

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