Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» могут частично оплачивать покупки бонусами программы лояльности

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

На всей сети АЗС «Газпромнефть» для клиентов стала доступна услуга частичной оплаты бонусами программы лояльности «Нам по пути». Оплатить можно как топливо, так и товары магазина.

Для того, чтобы участник программы лояльности мог снизить стоимость товаров за счет бонусов, на кассе АЗС необходимо сказать оператору, что часть покупки оплачивается баллами «Нам по пути». Остальную сумму клиент сможет оплатить наличными или банковской картой. Аналогичный способ доступен на автоматических АЗС: при выборе способа оплаты необходимо указать «Оплата бонусами», предъявить пластиковую карту лояльности или использовать карту с NFC в мобильном приложении сети, оставшуюся сумму оплатить банковской картой.

Отметим, бонусы «Нам по пути» при транзакции с частичной оплатой не начисляются.

Напомним, оперативно проверить бонусный баланс можно в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть».